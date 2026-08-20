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NBA

Peyton Watson kalon te Cleveland Cavaliers në shkëmbim trepalësh

· 3 min lexim

Peyton Watson u përfshi në një shkëmbim trepalësh që e çon atë te Cleveland Cavaliers, në një transaksion ku morën pjesë edhe Denver Nuggets dhe Los Angeles Clippers. Lëvizja vjen pas një periudhe të gjatë në të cilën Watson ishte lojtar me të drejta të kufizuara dhe i panjohur për pozicionin e tij final në merkato.

Siç raporton Bleacher Report, Denveri dërgoi Watson te Cavs dhe në këmbim mori zgjedhjen e parë të Clevelandit për vitin 2031 dhe një zgjedhje të dytë për 2032 që erdhi nga Sacramento Kings. Clevelandi i kaloi Max Strus Los Angeles Clippers, çka i dha mundësinë të nënshkruante Watson me një kontratë katërvjeçare prej 88 milionë dollarësh. Marrëveshja u plotësua edhe me disa lëvizje të vogla për të finalizuar transaksionin.

23-vjeçari erdhi në këtë shkëmbim pas sezonit më të mirë të karrierës së tij, të ndërprerë parakohësisht nga një dëmtim i hamstring-ut. Në 54 paraqitje gjatë sezonit ai pati mesatare 14.6 pikë dhe 4.9 kërcime, me përqindje të lartë të goditjeve efektive dhe një përmirësim të ndjeshëm në gjuajtjen nga trepikëshi, ndërkohë që ka shfaqur edhe paraqitje individuale të forta, përfshirë një ndeshje me 35 pikë ndaj Washington Wizards.

Para finalizimit të marrëveshjes, emra si Los Angeles Lakers, Chicago Bulls dhe Brooklyn Nets u përmendën si destinacione të mundshme për Watson, teksa vlera e tij në treg u rrit për shkak të moshës dhe profilit të lojtarit. Denveri kërkoi kundër-shpërblime të rëndësishme, duke e përdorur rrugën e sign-and-trade për të siguruar asete afatgjata në vend që ta rinovonte direkt. Për Cavaliers, shtimi i Watson sjell thellësi në pozicionin e krahut: ai mund të luajë si i treti i jashtëm dhe, në situata small-ball, edhe si katër, duke i dhënë trajnerit Kenny Atkinson mundësi për të menaxhuar ngarkesën e Evan Mobley.

Kjo marrëveshje e mbyll sagën e statusit të Watson si lojtar i lirë me të drejta të kufizuara dhe ndryshon dinamikën e skuadrave të përfshira: Nuggets marrin asetet e ardhshme, Clippers përfitojnë me ardhjen e Max Strus, dhe Cavaliers fitojnë një përforcim të rëndësishëm për skemën e tyre. Sipas Bleacher Report, në paketë përfshihen edhe disa përshtatje teknike të nevojshme për të finalizuar shkëmbimin.

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