Një vit më vonë, është përsëri Interi kundër Napolit për titull. Por çfarë diferencash?
Goli i Politanos vulosi rrugën e titullit, Napoli do të jetë kundërshtari i Interit në këto shtatë ndeshje të fundit të sezonit, një përsëritje e asaj që ndodhi një vit më parë. Por, pavarësisht një ankthi të kuptueshëm që ka kapluar tifozët zikaltër, ende të pabindur për rikthimin e ekipit në formë të plotë pas një marsi të tmerrshëm, dhe me verdiktin e sezoneve 2022 dhe 2025, ka disa ndryshime krahasuar me serinë që i çoi të kaltërit drejt ngritjes së titullit të tyre të katërt në ligë.
Së pari, sigurisht, është renditja: pas 31 javësh, Interi është shtatë pikë përpara Napolit, ndërsa vitin e kaluar ishte vetëm tri pikë përpara, 68 me 65. Për më tepër, performanca e të kaltërve është plotësisht në përputhje me rezultatin e sezonit të kaluar, ndërsa zikaltërit janë përmirësuar me katër pikë, një statistikë që na çon të analizojmë dy ndryshime të tjera.
Rritja nga 68 në 72 pikë pasqyron gjithashtu një përmirësim në alternativa, veçanërisht në sulm (megjithëse pa Lautaro Martinez, skuadra mbetet në dhimbje, siç ishte e dukshme deri në ndeshjen kundër Romës), dhe një gjendje shumë të ndryshme psikologjike: vitin e kaluar, duke parë ndeshjet e Interit në ligë, mund të ndieje se një pjesë e madhe e mendjes së tyre, dhe për këtë arsye edhe energjia e tyre fizike, po shkonte drejt Ligës së Kampionëve.
Duket sikur qëllimi ishte të shpenzonin sa më pak energji të ishte e mundur në Serie A për të dhënë gjithçka në Evropë, gjë që padyshim nuk do të ndodhë këtë vit: është Kupa e Italisë, është e vërtetë, por ndeshja e dytë e gjysmëfinales do të jetë më 21 prill, kur kanë mbetur edhe pesë raunde në kampionat dhe situata do të jetë edhe më e qartë.
Së fundmi, kalendari. Vitin e kaluar, Interi u përball me Bolonjën, Romën, Lazion dhe Komon në shtatë ndeshjet e tyre të fundit, ndërsa Napoli pati ndeshje përgjithësisht më të lehta. Megjithatë, këtë vit, ndeshjet e të dy ekipeve mund të përputhen në thelb, me secilën skuadër që përballet me të njëjtët katër kundërshtarë në shtatë ndeshje, megjithëse kryesuesit e ligës kanë një listë ndeshjesh pak më të vështirë, veçanërisht pasi ata përballen me Komon, Lazion dhe Bolonjën jashtë fushe, ndërsa Conte do të përballet me bardhekaltërit dhe kuqeblutë në Maradona. Lajmi i mirë për tifozët e Interit është se kërcënimi i Bolonjës do të jetë në ditën e fundit: duke filluar me një epërsi prej shtatë pikësh me shtatë ndeshje të mbetura, nëse ata do të luanin në Dall’Ara në 90 minutat e fundit, nuk do të ishte më një mallkim, por më tepër një rast kërkimi telashe.
Inter e Napoli, ja kalendari:
Inter: Como-Inter, Inter-Cagliari, Torino-Inter, Inter-Parma, Lazio-Inter, Inter-Verona, Bologna-Inter
Napoli: Parma-Napoli, Napoli-Lazio, Napoli-Cremonese, Como-Napoli, Napoli-Bologna, Pisa-Napoli, Napoli-Udinese
Skenari i ndeshjeve “play-off”: Po sikur Interi dhe Napoli të përfundonin me pikë të barabarta? Në këtë rast, do të kishte një “play-off”, por jo në fushë neutrale. Duke filluar nga ky vit, rregulli përcakton që ndeshja do të luhet në shtëpinë e ekipit që fitoi në ndeshjet kokë më kokë këtë sezon. Prandaj, ndeshja do të luhej në stadiumin “Maradona”, duke pasur parasysh se ndeshja e parë përfundoi 3-1 për “Azzurrët” dhe ndeshja e kthimit në “San Siro” përfundoi 2-2.
Skenari përfundimtar që i sheh Interin, Napolin dhe Milanin të përfundojnë me pikë të barabarta. Çfarë do të ndodhte në këtë rast? Llogaritet renditja e ndeshjeve kokë më kokë dhe skuadra e vendit të tretë përjashtohet, ndërsa skuadrat e vendit të parë dhe të dytë luajnë një play-off. Duke parë rekordin e ndeshjeve kokë më kokë, Interi do të ishte ai që përjashtohej në mënyrë sensacionale nga play-off, pasi ka mbledhur vetëm një pikë në dy derbi dhe dy ndeshjet kundër Napolit. Milani ka 9 pikë, Napoli 7.
