Njësia e inteligjencës artificiale Kling e Kuaishou mbyll raundin e financimit prej gati 3 miliardë dollarësh
Beijing Kling, njësia e Kuaishou për gjenerimin e videove me inteligjencë artificiale, mblodhi rreth 19,8 miliardë juanë në një raund të ri financimi, ndërsa kompania raportohet se planifikon daljen në bursë vitin e ardhshëm
Kuaishou Technology, kompania kineze e mbështetur nga Tencent, njoftoi të premten se njësia e saj Beijing Kling e ka përfunduar një raund financimi prej rreth 19,8 miliardë juanësh (2,98 miliardë dollarë), siç njofton Reuters. Kling zhvillon modele të inteligjencës artificiale për gjenerimin e videove dhe konkurron me modelet e OpenAI, Google dhe ByteDance, pronarit të TikTok.
Pas raundit, Kuaishou do të mbajë dy të tretat e kapitalit dhe 52,45 për qind të të drejtave të votës në prodhuesin e Kling përmes strukturës së saj mbajtëse Lucky Labs, sipas raportimit të Reuters. Kompania nuk zbuloi se si do t’i përdorë Kling të ardhurat e raundit.
Financimi vjen pas një raundi prej 2,8 miliardë dollarësh në korrik, ku morën pjesë Alibaba dhe Tencent dhe ku Kling u vlerësua në 15 miliardë dollarë përpara investimit, siç njofton Reuters. Ndër investitorët e rinj janë një njësi e Kingdee International, me 300 milionë juanë, Gongqingcheng Junke me 200 milionë juanë dhe një njësi e MetaX, e listuar në bursën e Shangait, me 100 milionë juanë; ata morën pjesërisht përsipër angazhimet e investitorëve të tjerë dhe fituan të drejta riblerjeje.
Sipas raportimeve të mëparshme të Bloomberg News, të cituara nga Reuters, Kling planifikon daljen në bursë vitin e ardhshëm.
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