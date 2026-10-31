☁️
Tiranë 10°C · Vranët 31 Tetor 2026
S&P 500 7,580 ▼1.82%
DOW 51,770 ▼1.09%
NASDAQ 25,437 ▼2.86%
NAFTA 102.95 ▲0.93%
ARI 3,885 ▼3.63%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1162 EUR/GBP 0.8358 EUR/CHF 0.9220 EUR/ALL 90.8006 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5118 EUR/TRY 55.7426 EUR/JPY 176.24 EUR/CAD 1.5616 EUR/USD 1.1162 EUR/GBP 0.8358 EUR/CHF 0.9220 EUR/ALL 90.8006 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5118 EUR/TRY 55.7426 EUR/JPY 176.24 EUR/CAD 1.5616
₿ CRYPTO
BTC $77,060 ▼ -2.28% ETH $2,238 ▼ -1.3% XRP $1.2524 ▲ +0.68% SOL $95.9400 ▼ -0.67%
S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 102.95 ▲0.93 % ARI 3,885 ▼3.63 % S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 102.95 ▲0.93 % ARI 3,885 ▼3.63 %
EUR/USD 1.1162 EUR/GBP 0.8358 EUR/CHF 0.9220 EUR/ALL 90.8006 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5118 EUR/TRY 55.7426 EUR/JPY 176.24 EUR/CAD 1.5616 EUR/USD 1.1162 EUR/GBP 0.8358 EUR/CHF 0.9220 EUR/ALL 90.8006 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5118 EUR/TRY 55.7426 EUR/JPY 176.24 EUR/CAD 1.5616
31 Tet 2026
Breaking
Sateliti i parë i qendrës së të dhënave të Google është online dhe shkruan poezi Trump rikthen mitingjet në Kansas dhe Iowa për të dielën, pas anulimit: republikanët më kërkuan të shkoj Njësia e inteligjencës artificiale Kling e Kuaishou mbyll raundin e financimit prej gati 3 miliardë dollarësh Kosova dhe Gjermania diskutojnë për digjitalizimin e administratës publike Aksionet e teknologjisë bien për ditën e dytë në Azi: Kospi mbyllet me -3,96%, Banka e Japonisë mban normat dhe përshpejton shitjet e ETF-ve
Menu
Teknologji

Njësia e inteligjencës artificiale Kling e Kuaishou mbyll raundin e financimit prej gati 3 miliardë dollarësh

Beijing Kling, njësia e Kuaishou për gjenerimin e videove me inteligjencë artificiale, mblodhi rreth 19,8 miliardë juanë në një raund të ri financimi, ndërsa kompania raportohet se planifikon daljen në bursë vitin e ardhshëm

· 2 min lexim

Kuaishou Technology, kompania kineze e mbështetur nga Tencent, njoftoi të premten se njësia e saj Beijing Kling e ka përfunduar një raund financimi prej rreth 19,8 miliardë juanësh (2,98 miliardë dollarë), siç njofton Reuters. Kling zhvillon modele të inteligjencës artificiale për gjenerimin e videove dhe konkurron me modelet e OpenAI, Google dhe ByteDance, pronarit të TikTok.

Pas raundit, Kuaishou do të mbajë dy të tretat e kapitalit dhe 52,45 për qind të të drejtave të votës në prodhuesin e Kling përmes strukturës së saj mbajtëse Lucky Labs, sipas raportimit të Reuters. Kompania nuk zbuloi se si do t’i përdorë Kling të ardhurat e raundit.

Financimi vjen pas një raundi prej 2,8 miliardë dollarësh në korrik, ku morën pjesë Alibaba dhe Tencent dhe ku Kling u vlerësua në 15 miliardë dollarë përpara investimit, siç njofton Reuters. Ndër investitorët e rinj janë një njësi e Kingdee International, me 300 milionë juanë, Gongqingcheng Junke me 200 milionë juanë dhe një njësi e MetaX, e listuar në bursën e Shangait, me 100 milionë juanë; ata morën pjesërisht përsipër angazhimet e investitorëve të tjerë dhe fituan të drejta riblerjeje.

Sipas raportimeve të mëparshme të Bloomberg News, të cituara nga Reuters, Kling planifikon daljen në bursë vitin e ardhshëm.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu