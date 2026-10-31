Varenyky ukrainase — petëza të mbushura me patate dhe qepë të skuqura
Pjata kombëtare ukrainase me brumë të butë, mbushje patateje me qepë të skuqura dhe kos — e thjeshtë, ngrohtëse dhe e dashur në çdo familje.
Siç e përshkruan receta e Olena Zabarna, e publikuar nga Central European University, varenyky janë pjata kombëtare ukrainase dhe varianti me patate është më tradicionale. Petëzat mbushen me patate dhe qepë të skuqura dhe shërbehen me kos.
Koha e përgatitjes: 1 orë e 30 minuta; Koha e gatimit: 30 minuta; Porcione: 5
Përbërësit
Për brumin
- 300 g miell
- 200 ml ujë
- 1 lugë gjelle vaj luledielli
- gjysmë luge çaji kripë
Për mbushjen
- 6 patate mesatare, të prera në kubikë të vegjël
- 2 qepë të mëdha, të grira imët
- 2 lugë gjelle vaj luledielli
- kripë
- piper
- kos për servirje
Hapat e përgatitjes
- Përgatisni brumin: në një tenxhere përzieni ujin, kripën dhe vajin e lulediellit dhe lërini të vlojnë. Shtoni miellin gradualisht duke e përzier, derisa të formohet një brumë i lëmuar dhe elastik që nuk ngjitet në duar. Vendoseni në një tas, mbulojeni me një pecetë kuzhine dhe lëreni të pushojë rreth 30 minuta.
- Ndërkohë zieni patatet: vendosini në një tenxhere mesatare të mbuluara me ujë, shtoni një lugë çaji kripë, lërini të vlojnë, uleni zjarrin dhe ziejini në zjarr të ngadaltë për 15 minuta, derisa të shpohen lehtë me pirun.
- Skuqni qepët: ngrohni vajin në tigan në zjarr mesatar, shtoni qepët dhe gatuajini duke i përzier shpesh derisa të marrin ngjyrë të mbyllur kafe dhe të bëhen pak krokante, rreth 15 minuta. Lëreni tiganin mënjanë.
- Përfundoni mbushjen: kulloni patatet dhe vendosini në një tas mesatar, shtypini, shtoni një të tretën e qepëve të skuqura bashkë me vajin e tyre dhe rregulloni shijen me kripë e piper.
- Hapni brumin: ndajeni në 4 pjesë të barabarta dhe punoni me nga një pjesë. Me okllai të lyer me miell hapeni secilën pjesë 2–3 milimetra të trashë dhe pritni rrathë me një gotë.
- Mbushni rrathët: vendosni një lugë çaji mbushje në qendër të secilit rreth, paloseni brumin në formë gjysmëhëne rreth mbushjes dhe mbylleni duke e shtypur së pari majën, pastaj të dy skajet. Vendosini varenyky-t e gatshme në një dërrasë ose tabaka të lyer mirë me miell.
- Ziejini: vini të vlojë një tenxhere e madhe me ujë me kripë. Ziejini deri në 5 varenyky njëherësh për 3–5 minuta; janë gati kur dalin në sipërfaqe. Hiqini me një kullëse të vogël rrjete, vendosini në një tas të madh, shtoni sipër të gjitha qepët e skuqura të mbetura dhe përziejini butësisht.
- Shërbejini me kos.
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