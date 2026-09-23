Njëzet vende propozojnë një organ mbikëqyrës global për të menaxhuar rreziqet e IA-së
Njëzet vende dhe Bashkimi Evropian kanë lëshuar një thirrje për bashkëpunim ndërkombëtar për të siguruar që IA të mbetet nën kontrollin njerëzor, duke përfshirë krijimin e mundshëm të një organi mbikëqyrës global për të vendosur dhe zbatuar standardet.
Vendet, përfshirë Gjermaninë, Afrikën e Jugut, Kanadanë, Australinë, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Singaporin, lëshuan deklaratën e përbashkët të hënën, ndërsa udhëheqësit globalë përgatiten të diskutojnë rreziqet që paraqet përparimi i shpejtë i IA-së në takimin vjetor të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
Deklarata, e lëshuar nga zyra e presidentit finlandez Alexander Stubb, u bën thirrje qeverive dhe industrisë të veprojnë menjëherë për të siguruar që IA të zhvillohet në përputhje me ligjin ndërkombëtar dhe të mbetet nën “drejtimin, mbikëqyrjen dhe kontrollin njerëzor”.
“Për të realizuar potencialin e IA-së, industria, qeveritë dhe shoqëria duhet të veprojnë tani”, thuhet në deklaratë.
“Ne duhet t’i adresojmë këto rreziqe dhe të forcojmë mbikëqyrjen – pa zgjeruar hendekun midis vendeve në qasjen në përfitimet e IA-së”.
Deklarata u kërkon vendeve të zhvillojnë dhe koordinojnë “standarde të përbashkëta”, të ndajnë raportet e incidenteve serioze të sigurisë dhe të shqyrtojnë krijimin e një institucioni ndërkombëtar për të “vendosur standarde, të mundësojnë verifikimin dhe të mbledhin shtetet kur tejkalohen pragjet e aftësive”.
Nënshkruesit përfshijnë kancelarin gjerman Friedrich Merz, kryeministrin norvegjez Jonas Gahr Store, presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, presidentin kenian, William Ruto, presidentin kazak, Kassym-Jomart Tokayev dhe ministrin e jashtëm turk, Hakan Fidan.
Shtetet e Bashkuara dhe Kina, dy fuqitë kryesore të botës në fushën e inteligjencës artificiale, nuk iu bashkuan deklaratës, e cila mbetet “e hapur për miratim” nga vendet e tjera.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump dhe presidenti kinez Xi Jinping pritet të diskutojnë për inteligjencën artificiale kur të takohen në Shtëpinë e Bardhë të enjten për samitin e tyre të tretë ballë për ballë në më pak se një vit.
Uashingtoni dhe Pekini, të cilët janë në një garë për të dominuar teknologjitë e përparuara, kanë hedhur poshtë thirrjet për të ngadalësuar zhvillimin e inteligjencës artificiale për të siguruar siguri më të madhe.
Lojtarë të tjerë të inteligjencës artificiale që nuk janë ndër nënshkruesit përfshijnë Indinë, Korenë e Jugut, Japoninë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Francën.
Deklarata vjen në një kohë kur sektori i inteligjencës artificiale është i përfshirë në një debat të nxehtë rreth sigurisë, pas thirrjeve për ngadalësim të zhvillimit nga liderët kryesorë të industrisë. /Telegrafi/
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