Sporti

Nuk ka fitues në derbi, Apolonia dhe Lushnja ndajnë nga një pikë

· 1 min lexim

Nuk ka gola dhe fitues në derbin e Myzeqesë, Apolonia-Lushnja, që është mbyllur në barazim të bardhë 0-0.

Sfida që çeli javën e 28-të të Kategorisë së Parë në RTSH, ishte e luftuar, por asnjëra nga skuadrat nuk arriti që të gjejë rrugën e rrjetës.

Apolonia dhe Lushnja ndajnë nga një pikë dhe vazhdojnë të qëndrojë në pozita aspak komode në tabelën e klasifikimit.

Fierakët ngjiten në kuotën e 26 pikëve, ndërsa lushnjarët qëndrojnë në vendin e parafundit me 22 pikë.

