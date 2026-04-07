“Nuk ka fund në horizont” nëse Trump vepron sipas kërcënimit për të shkatërruar infrastrukturën e Iranit
Ekskalimi nga Donald Trump ka të ngjarë të përballet me më shumë sulme iraniane, duke destabilizuar më tej rajonin dhe tregjet, thonë ekspertët.
Ndërsa afati i vendosur nga Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, për Iranin po afrohet, analistët ndërkombëtarë paralajmërojnë se një përshkallëzim i mëtejshëm i konfliktit mund të sjellë pasoja të rënda dhe të zgjasë luftën pa një zgjidhje të shpejtë. Sipas ekspertëve, kërcënimet për të shkatërruar infrastrukturën civile të Iranit rrezikojnë jo vetëm stabilitetin rajonal, por edhe ekonominë globale.
Trump ka rritur retorikën e tij ditët e fundit, duke paralajmëruar se SHBA mund të godasë centrale elektrike, ura dhe objekte të tjera jetike në Iran nëse Teherani nuk pranon kërkesat amerikane, përfshirë rihapjen e ngushticës strategjike të Hormuzit. Ky zhvillim vjen në një moment kur lufta SHBA–Izrael kundër Iranit ka hyrë në javën e gjashtë, duke përfshirë gjithnjë e më shumë vende të rajonit.
Ekspertët paralajmërojnë se një strategji e tillë nuk do të sjellë një fitore të shpejtë për SHBA-në. Përkundrazi, sipas tyre, sulmet ndaj infrastrukturës civile mund të provokojnë kundërpërgjigje të fortë nga Irani, duke zgjeruar konfliktin dhe duke rritur rrezikun për një luftë më të gjerë në Lindjen e Mesme.
Irani tashmë ka sinjalizuar se nuk do të tërhiqet përballë presionit dhe ka paralajmëruar hakmarrje të ashpër në rast të sulmeve të tilla. Analistët besojnë se Teherani mund të synojë infrastrukturën energjetike në vendet fqinje, çka do të ndikonte drejtpërdrejt në tregjet globale të naftës dhe gazit.
Ndërkohë, efektet ekonomike kanë filluar të ndihen edhe në SHBA, ku çmimet e karburanteve janë rritur ndjeshëm, duke kaluar nga më pak se 3 dollarë për gallon në mbi 4.11 dollarë. Sipas analistëve, çdo përshkallëzim i mëtejshëm do të përkeqësonte situatën dhe do të çonte në rritje edhe më të larta të çmimeve.
Nga ana tjetër, diplomacia mbetet një opsion, por me gjasë të kufizuara. Zyrtarë nga rajoni, përfshirë Katarin, kanë paralajmëruar se vazhdimi i luftës nuk ka fitues dhe vetëm sa do të rrisë kostot për sigurinë ndërkombëtare dhe ekonominë globale.
Në këtë klimë tensioni, shumë ekspertë theksojnë se presioni maksimal nuk ka sjellë kapitullimin e Iranit në të kaluarën dhe nuk ka gjasa ta bëjë këtë as tani. Përkundrazi, ai ka prodhuar rezistencë më të fortë, duke e bërë konfliktin edhe më të ndërlikuar dhe të rrezikshëm.
Ndërsa ora shënon drejt afatit të fundit të vendosur nga Uashingtoni, pyetja kryesore mbetet: a do të shmanget përshkallëzimi apo bota po shkon drejt një faze edhe më të rrezikshme të konfliktit? Për momentin, përgjigjja duket e paqartë, por një gjë është e sigurt – pasojat mund të jenë globale.
