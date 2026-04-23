Nikolloski: Është hapur tender për përzgjedhjen e mbikëqyrësit për fazën e tretë të hekurudhës drejt Bullgarisë Lushaku-Sadriu për Kurtin: Po prodhon kriza për të qeverisur pa mbikëqyrje ​Kuvendi mban një minutë heshtje për akademik Rexhep Qosjen Rama pas vdekjes së Qosjes: Lamtumirë shqiptar i mirë La Liga/ Militao dhe Güler mbyllin sezonin përpara kohe
La Liga

“Nuk më shqetëson, as intereson nëse Mbappé i jep ‘like’ Mourinhos apo Julia Roberts…”

· 1 min lexim

Álvaro Arbeloa doli para mediave para një ndeshjeje vendimtare në “La Cartuja”, duke theksuar se Real Madridi duhet vetëm të fitojë për ta ndjekur Barcelonën, që kryeson me 9 pikë distancë. Pas eliminimit nga Champions League dhe paraqitjeve jo bindëse, ai kërkoi reagim maksimal.

Për ndeshjen ndaj Real Betis, të drejtuar nga Manuel Pellegrini, tha: “Është një kundërshtar i nivelit të lartë”. Shqetësimi kryesor është Éder Militão, ndërsa rikthehet Raúl Asencio; mungojnë Rodrygo dhe Thibaut Courtois.

Trajneri pranoi problemet: “Duhet të jemi në nivel shumë të lartë dhe të japim 100%”. Për Dani Carvajal: “Një legjendë, por aktivizimi varet nga forma. Me këtë rast lavdëroj punën e Trent Alexander-Arnold”.

Për polemikën me Kylian Mbappé: “Nuk ka rëndësi nëse i jep ‘like’ José Mourinho apo Julia Roberts. Objektivi im është të fitojë Real Madridi në çdo ndeshje”. Në fund, theksoi se askush nuk duhet të kursehet para Botërorit dhe kërkoi përkushtim total për 6 ndeshjet e mbetura, duke vlerësuar edhe të rinjtë e akademisë.

