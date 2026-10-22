Numri i të vrarëve nga goditja ruse në Zaporizhzhia rritet në tre, viktima e tretë një grua 69-vjeçare
Numri i të vrarëve nga goditja e ushtrisë ruse në Zaporizhzhia u rrit në tre, siç njofton Ukrinform duke cituar ushtruesin e detyrës së kreut të Administratës Ushtarake Rajonale të Zaporizhzias, Mykhailo Semikin.
Sipas të dhënave të Semikin, të publikuara në Telegram, viktima e tretë është një grua 69-vjeçare.
Goditja ruse ra mbi një shtëpi private banimi në Zaporizhzhia. Më herët, Semikin kishte njoftuar se nga sulmi kishin humbur jetën dy persona — një çift bashkëshortësh, një burrë 37-vjeçar dhe një grua 38-vjeçare. Kanalet monitoruese kishin paralajmëruar më parë për një sulm me mjete «Banderol», ndërsa alarmi ajror në qytet vazhdonte.
Goditja në Zaporizhzhia i shtohet valës së sulmeve ruse të së enjtes në disa rajone të Ukrainës, me të plagosur e dëme në Zhytomyr, Kharkiv, rajonin e Kievit dhe tregun e Lozovës.
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