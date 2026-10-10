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“Other Mommy” e Jessica Chastain dënohet nga publiku: nota D+ në CinemaScore, përkundër vendit të parë në box office

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Publiku i kinemave ka dhënë verdiktin për horror-in «Other Mommy»: llogaria zyrtare @CinemaScore njoftoi sot në X se filmi i Jessica Chastain-it mori notën D+ — «#TheGrade is in and it’s a D+ for #OtherMommy», thuhet në postim, siç njofton Comic Basics. Është një notë e ulët që bie ndesh me suksesin tregtar: pavarësisht reagimit të ftohtë të spektatorëve, filmi kryeson box office-in amerikan këtë fundjavë.

Nota e publikut i shtohet kritikave të ashpra që e kanë pritur filmin. Sipas Variety, «Other Mommy» «dështon në çdo drejtim» (misfires in every direction), ndërsa Deadline ka raportuar për kritika të egra ndaj horror-it me regji të Rob Savage — një fillim i hidhur për një titull që synonte ta shfrytëzonte sezonin e Halloween-it.

Filmi e sheh fituesen e Oscar-it, Jessica Chastain, në rol të dyfishtë: nënën e vërtetë Ursula dhe entitetin e tmerrshëm që merr formën e saj, të njohur si «Other Mommy». Regjia është e Rob Savage («Host», «The Boogeyman»), ndërsa producent është James Wan përmes Blumhouse Atomic Monster. Skenari adapton romanin «Incidents Around the House» të Josh Malerman, autorit të «Bird Box». Në kast janë Arabella Olivia Clark si vajza Bela, Jay Duplass si bashkëshorti Russell, si dhe Dichen Lachman, Arian Moayed dhe Karen Allen. «Other Mommy» doli në kinema më 9 tetor.

Përkundër verdiktit të publikut, shifrat mbeten inkurajuese për studion: filmi projektohet të mbyllë fundjavën e hapjes me rreth 27.5 milionë dollarë në Amerikë, me 12.3 milionë të mbledhura vetëm të premten — përballë një buxheti modest prej 19 milionë dollarësh, siç u raportua këtë mëngjes. Pyetja tani është nëse nota D+ do ta frenojë hovin në javët në vijim, kur konkurrenca e Halloween-it shtohet.

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