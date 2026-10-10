«Other Mommy» e Jessica Chastain kryeson box office-in amerikan me 27.5 milionë dollarë në debutim — «The Social Reckoning» zhgënjen me vetëm 6 milionë
Horror-i i ri i Blumhouse, me Chastain në rol të dyfishtë, është drejt vendit të parë në fundjavën 9–11 tetor, sipas përditësimit të së premtes të Deadline-t; vazhdimi i «The Social Network»-ut i Aaron Sorkin mbetet i pesti me rreth 6 milionë dollarë.
Horror-i «Other Mommy» po shkruan një histori suksesi të papritur në box office-in amerikan. Siç njofton Deadline në përditësimin e së premtes, filmi i Universal Pictures është drejt një debutimi prej rreth 27.5 milionë dollarësh në 3,365 kinema, duke kryesuar klasifikimin vendas të fundjavës 9–11 tetor. Të premten filmi mblodhi 12.3 milionë dollarë, pas 3.6 milionëve nga netët paraprake të së enjtes — dhe kjo ndodh përkundër kritikave të ashpra që e kanë pritur, si dhe një buxheti modest prej vetëm 19 milionë dollarësh.
Regjia është e Rob Savage, ndërsa producent është James Wan përmes Blumhouse Atomic Monster. Fituesja e Oscar-it Jessica Chastain luan rol të dyfishtë — nënën e vërtetë dhe entitetin që merr formën e saj, të quajtur «Other Mommy». Filmi adapton romanin «Incidents Around the House» të Josh Malerman dhe mbërrin në momentin ideal të sezonit të Halloween-it, kur horrori tradicionalisht dominon sallat. Sipas Deadline, trajektorja e tij i ngjan atyre të «The Black Phone» dhe «The Exorcist: Believer».
Në anën tjetër, «The Social Reckoning» i Aaron Sorkin — vazhdimi i «The Social Network»-ut të vitit 2010 — po zhgënjen: pas 650 mijë dollarësh në netët paraprake, filmi i Sony/Columbia mblodhi 2.3 milionë dollarë të premten dhe projektohet në rreth 6 milionë për tre ditët, në vendin e pestë me 2,606 salla. Filmi, që kushtoi rreth 30 milionë dollarë pas stimujve tatimorë (50% i financuar nga Alcon), ndjek rrëfimin e whistleblower-it Frances Haugen (Mikey Madison) dhe gazetarit Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), ndërsa Jeremy Strong luan Mark Zuckerberg — rolin që Jesse Eisenberg e bëri legjendar në origjinal.
Në pjesën tjetër të tabelës: «Verity» i Amazon MGM qëndron i dyti në javën e dytë me rreth 13.3 milionë dollarë (55.6 milionë gjithsej), «Resident Evil» i Sony i treti në javën e katërt (rreth 137 milionë gjithsej), ndërsa «Heart of the Beast» i Paramount i katërti me 6.2 milionë dollarë të premten. Top 10-shen e plotësojnë «Primetime» i A24-së, «Digger» i Warner Bros.-it dhe «Angel and the Bad Man».
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