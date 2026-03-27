27 Mar 2026
Pezullimi i sulmeve amerikane ndaj Iranit nuk qeteson tregun e karburanteve Përfshihet nga zjarri banesa në Pogradec Gjermania i kërkon Iranit angazhim serioz në negociatat me SHBA-në Edogan: Rendi ndërkombëtar pas Luftes se dyte Boterore po përballet me krizë legjitimiteti Ministrat e Jashtëm të G7-s mosmarrëveshje për luftën SHBA–Izrael kundër Iranit
“Pacolli kishte dijeni për planin e vrasjes”, deklarata në gjyqin për Liridona Ademajn, reagon biznesmeni

· 3 min lexim

Biznesmeni i njohur nga Kosova, Behgjet Pacolli ka reaguar pasi emri i tij u përmend në sallën e gjyqit ndaj tre të akuzuarve për vrasjen e Liridona Ademajt. Ishte i akuzuari Granit Plava ai i cili tha se Naim Murseli i kishte pohuar se Behgjet Pacolli kishte dijeni për planin e vrasjes, dhe se nëse merrte përsipër të gjithë aktin, do ta nxirrnin nga burgu për pak vite, falë pushtetit që kishin.

Pacolli e mohon se ka pasur dijeni për ngjarjen e rëndë, ndërsa shkruan se deri tani ka heshtur jo nga frika, por nga dinjiteti dhe se nuk ka dashur që të bjerë në nivelin e atyre që “pasi i ushqen, të helmojnë”.

“Askush nuk ka të drejtë ta përdorë emrin tim për alibi, për mbrojtje apo për larje imazhi. Emri im nuk është strehë për askënd që përpiqet të fshehë të vërtetën pas emrit të tjetrit”, shprehet ai ndër të tjera.

“Njerëzit më të rrezikshëm nuk janë gjithmonë ata që bota i njeh si të këqij; shpesh janë ata që i ke ndihmuar më së shumti, e që, sapo ua ndal dorën, kthehen kundër teje me helm, përgojim dhe pabesi.

Ata harrojnë të mirat që kanë marrë, harrojnë dorën që i ka mbajtur dhe fjalën që i ka mbrojtur. Dhe kur nuk munden më ta mbajnë peshën e zgjedhjeve të veta, kërkojnë të shpëtojnë duke përmendur emra që nuk u përkasin më jetës së tyre. Kjo nuk është forcë. Kjo është varfëri karakteri.

Po e them qartë: jam distancuar prej kohësh nga çdo njeri dhe nga çdo rrugë që nuk më përfaqëson. Ndihma që i kam dhënë dikujt dikur ka qenë njerëzore, por zgjedhjet që ai ka bërë më pas i përkasin vetëm atij. Askush nuk ka të drejtë ta përdorë emrin tim për alibi, për mbrojtje apo për larje imazhi. Emri im nuk është strehë për askënd që përpiqet të fshehë të vërtetën pas emrit të tjetrit. Kam heshtur nga dinjiteti, jo nga frika. Por heshtja ime nuk është dobësi. Është refuzim për të rënë në nivelin e atyre që, pasi ushqehen nga mirësia, e kthejnë atë në helm.

Dhe në fund, njeriu nuk bëhet i lig nga mungesa e përkrahjes; ai thjesht tregon atë që ka qenë brenda tij gjatë gjithë kohës”, shkruan ai.

