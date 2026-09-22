☀️
Tiranë 24°C · Kthjellët 22 Shtator 2026
S&P 500 7,768 ▲0.04%
DOW 51,845 ▼0.39%
NASDAQ 27,238 ▲0.43%
NAFTA 90.66 ▼1.85%
ARI 4,371 ▼0.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081
₿ CRYPTO
BTC $85,900 ▲ +0.3% ETH $2,736 ▲ +0.19% XRP $1.5547 ▲ +4.41% SOL $117.0400 ▼ -1.09%
S&P 500 7,768 ▲0.04 % DOW 51,845 ▼0.39 % NASDAQ 27,238 ▲0.43 % NAFTA 90.66 ▼1.85 % ARI 4,371 ▼0.29 % S&P 500 7,768 ▲0.04 % DOW 51,845 ▼0.39 % NASDAQ 27,238 ▲0.43 % NAFTA 90.66 ▼1.85 % ARI 4,371 ▼0.29 %
EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081
22 Sht 2026
Breaking
Askush nuk u dënua për lavdërimin e kriminelëve të luftës: në 11 vjet vetëm dy gjykime për mohimin e gjenocidit në Mal të Zi Një mundësi rikthimi: Drew Brees thotë se kontaktoi Broncos para finales së konferencës AFC Teherani: Asambleja e OKB-së është “mundësi e artë” për bisedime me SHBA-në — nuk parashikohet takim Trump–Pezeshkian Dukesha Meghan shfaqet për herë të parë pas rikthimit në Angli, në shoqëri të Ellen DeGeneres Përplasja për pagat e magjistratëve, Leka: Shumica e njerëzve janë me Ramën, jo me sistemin e drejtësisë
Menu
Maqedonia e Veriut

Paga mesatare neto në korrik 48.499 denarë: rritje nominale 7,1 për qind në një vit

Enti Shtetëror i Statistikës: rritja reale 4,7 për qind; krahasuar me qershorin vetëm +118 denarë

· 2 min lexim

Enti Shtetëror i Statistikës ka njoftuar se paga mesatare mujore neto e paguar për të punësuar në korrik 2026 ishte 48.499 denarë. Krahasuar me korrikun e vitit 2025, rritja nominale është 7,1 për qind, ndërsa rritja reale, pas zbritjes së inflacionit, është 4,7 për qind.

Krahasuar me muajin qershor (48.381 denarë), rritja është minimale: vetëm 118 denarë më shumë, ose 0,2 për qind nominalisht dhe 0,1 për qind realisht. Paga mesatare mujore bruto në korrik ishte 72.935 denarë, me rritje vjetore prej 7,1 për qind.

Pagat më të larta mesatare i kanë të punësuarit në sektorin “Informacion dhe komunikime” — 89.532 denarë neto, ndërsa më të ulëtat në “Objekte akomodimi dhe shërbime ushqimore” (hotele e restorante) — 34.693 denarë neto.

Sipas Entit të Statistikës, rritja vjetore i detyrohet kryesisht veprimtarive financiare e të sigurimeve (+10,7 për qind), furnizimit me ujë e menaxhimit të mbeturinave (+10,4 për qind) dhe veprimtarive të patundshmërive (+9,6 për qind). Krahasuar me muajin paraardhës, rritjen më të madhe e shënuan veprimtaritë profesionale, shkencore e teknike (+4,3 për qind), tregtia me shumicë e pakicë (+3,2 për qind) dhe ndërtimi (+2,3 për qind).

Të dhënat konfirmojnë se pagat vazhdojnë të rriten me ritëm më të shpejtë se inflacioni, ndonëse dinamika mujore mbetet e zbehtë.

Burimi: MIA

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu