Paga mesatare neto në korrik 48.499 denarë: rritje nominale 7,1 për qind në një vit
Enti Shtetëror i Statistikës: rritja reale 4,7 për qind; krahasuar me qershorin vetëm +118 denarë
Enti Shtetëror i Statistikës ka njoftuar se paga mesatare mujore neto e paguar për të punësuar në korrik 2026 ishte 48.499 denarë. Krahasuar me korrikun e vitit 2025, rritja nominale është 7,1 për qind, ndërsa rritja reale, pas zbritjes së inflacionit, është 4,7 për qind.
Krahasuar me muajin qershor (48.381 denarë), rritja është minimale: vetëm 118 denarë më shumë, ose 0,2 për qind nominalisht dhe 0,1 për qind realisht. Paga mesatare mujore bruto në korrik ishte 72.935 denarë, me rritje vjetore prej 7,1 për qind.
Pagat më të larta mesatare i kanë të punësuarit në sektorin “Informacion dhe komunikime” — 89.532 denarë neto, ndërsa më të ulëtat në “Objekte akomodimi dhe shërbime ushqimore” (hotele e restorante) — 34.693 denarë neto.
Sipas Entit të Statistikës, rritja vjetore i detyrohet kryesisht veprimtarive financiare e të sigurimeve (+10,7 për qind), furnizimit me ujë e menaxhimit të mbeturinave (+10,4 për qind) dhe veprimtarive të patundshmërive (+9,6 për qind). Krahasuar me muajin paraardhës, rritjen më të madhe e shënuan veprimtaritë profesionale, shkencore e teknike (+4,3 për qind), tregtia me shumicë e pakicë (+3,2 për qind) dhe ndërtimi (+2,3 për qind).
Të dhënat konfirmojnë se pagat vazhdojnë të rriten me ritëm më të shpejtë se inflacioni, ndonëse dinamika mujore mbetet e zbehtë.
Burimi: MIA
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