Goditet rrjeti i kontrabandës në Shkup, Tetovë e Gjevgjeli: 8 të akuzuar, mes tyre një doganier — sekuestrohen mbi 100 mijë euro dhe 16 shufra ari
Operacion i MPB-së dhe Prokurorisë për Krim të Organizuar më 21 shtator: bastisje në Shkup, Tetovë e Gjevgjeli, gjashtë të arrestuar
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut ka njoftuar se ka goditur një rrjet kriminal të dyshuar për kontrabandë mallrash, korrupsion, tregti ilegale barnash dhe pastrim parash. Pas operacionit janë ngritur padi penale kundër tetë personave, gjashtë prej të cilëve janë arrestuar, ndërsa dy të tjerë mbeten të paarritshëm për organet e ndjekjes.
Aksioni u zhvillua më 21 shtator nën drejtimin e Prokurorisë për Krim të Organizuar (OJO GOKK), me bastisje të koordinuara në Shkup, Tetovë dhe Gjevgjeli. Gjatë kontrolleve policia sekuestroi mbi 100.000 euro, 16 pllaka me ngjyrë ari, cigare dhe duhan pa pulla akcize, sasi të mëdha barnash dhe suplementesh, telefona celularë si dhe sende të tjera që dyshohet se lidhen me veprimtarinë kriminale.
Sipas hetimeve, organizator i dyshuar i grupit është M.S. (52) nga Tetova, i cili gjatë viteve 2024–2026 organizonte futjen dhe magazinimin ilegal të cigareve e duhanit, si dhe rishitjen e mëtejshme të tyre në treg. Mes të akuzuarve është edhe doganieri Z.S. (42) nga Gjevgjelia, i cili dyshohet se për ryshfet u mundësonte anëtarëve të rrjetit kalimin pa pengesa përmes linjës doganore, pa deklarim e pa pagesë të detyrimeve.
Prokuroria bën të ditur se doganieri e informonte të dyshuarin e parë për ndërrimet e veta, për korsinë ku ishte caktuar dhe për periudhat me kontrolle të shtuara. Në një rast, M.S. i kishte premtuar para për të mos kontrolluar një automjet të ngarkuar me cigare, ndërsa ndërmjetësimi i dorëzimit të ryshfetit u bë përmes njërit prej shtetasve turq të përfshirë në çështje.
Grupi hetohet edhe për importin e shitjen ilegale të barnave dhe produkteve mjekësore. Ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski, deklaroi se barnat ishin futur ilegalisht në shtet dhe se mes tyre kishte shumë suplemente dhe produkte për potencë.
Burimi: 48chasa.mk
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