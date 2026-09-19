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Bota

Pakti me SHBA-në, Danimarka: Groenlanda nuk heq dorë nga sovraniteti i saj pas marrëveshjes

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Danimarka mirëpriti sot marrëveshjen të shpallur nga Donald Trump, e cila, siç tha presidenti amerikan, i jep Uashingtonit “kontroll të përhershëm” mbi sigurinë e Groenlandës dhe ndalon krijimin e bazave ruse dhe kineze në këtë territor arktik.

Danimarka dhe Groenlanda e mirëpritën marrëveshjen, duke thënë se do ta nënshkruajnë atë në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork javën e ardhshme.

Ministri i Jashtëm danez Lars Lokke Rasmussen vlerësoi se kjo marrëveshje “do të forcojë sigurinë” e Arktikut.

“Një periudhë e gjatë pasigurie do të pasohet, shpresojmë, nga një marrëveshje detyruese që do të forcojë sigurinë në Arktik dhe Atlantikun e Veriut dhe, rrjedhimisht, sigurinë tonë të përbashkët brenda NATO-s dhe Evropës”, ​​shtoi Rasmussen në një mesazh në rrjetet sociale.

Ministri danez vuri në dukje gjithashtu se marrëveshja respekton “vijat e kuqe” të vendosura nga Kopenhageni.

Megjithatë, kushtet e marrëveshjes mbeten të pasigurta dhe Danimarka këmbëngul që sovraniteti i saj mbi ishullin të mbetet i paprekur.

Nga ana e tij, kreu i qeverisë së Groenlandës, Jens-Frederik Nielsen, e mirëpriti kompromisin, duke thënë se ai “garanton dhe forcon sigurinë e Groenlandës, Mbretërisë së Danimarkës, Shteteve të Bashkuara dhe Aleancës Perëndimore ”. Marrëveshja “njeh interesat e Groenlandës dhe vendin tonë në bashkëpunimin ndërkombëtar”, shtoi ai.

Trump njoftoi dje se kishte siguruar “kontroll të përhershëm” nga Danimarka dhe Groenlanda mbi sigurinë e rajonit strategjik të Arktikut, gjë që do të parandalojë kundërshtarët e SHBA-së, kryesisht Kinën dhe Rusinë, të vendosen atje.

Marrëveshja, e njoftuar nga presidenti i SHBA-së nëpërmjet Truth Social, “i jep SHBA-së kontroll të përhershëm mbi sigurinë dhe të gjitha nevojat e tjera të Groenlandës”. Gjithashtu, ajo do të parandalojë çdo “kundërshtar” të Uashingtonit që të krijojë një prani ushtarake në Groenlandë ose të bëjë investime të ndjeshme atje pa pëlqimin e SHBA-së.

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