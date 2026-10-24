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Politika

Pamjet me dron/ Protesta e PD e parë nga sipër, protestuesit e opozitës heqin maskat! I vënë zjarrin ‘sofrës së dia

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Pamjet me

Partia Demokratike ka paralajmëruar të jetë ombrella e një proteste në Tiranë, ku do mblidhen studentë e pedagogë.

Oraret dhe organizimi i saj janë ende të paqarta por pritet që epiqendra të jete Bulevardi para kryeministrisë.

Protestuesit kanë vendosur zjarr duke grumbulluar materiale në mes të bulevardit para Kryeministrisë dhe tymi i zi mbuloi zonën. ishin tavolina, shiltet, letrat dhe materialet e tjera që kryeministri Rama vendosi për dialog.

ABC News sjell pamjet me dron në Bulevardin ‘Dëshmorët e Kombit’, ku kanë mbërritur tashmë demokratët e udhëhequr nga Flamur Noka. Ajo çka vihet re deri më tani është mungesa e Sali Berishës në protetë, por gjithashtu edhe e protuesve të maskuar.

Në krye të protestës së demokratëve, është vënë Flamur Noka, i cili udhëheq marshimin drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit.

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