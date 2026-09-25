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Bota

Papa: IA duhet t’u shërbejë njerëzve, në vend që të bëhet një instrument dominimi dhe padrejtësie

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Papa Leo XIV ka paralajmëruar kundër rreziqeve të teknologjisë dhe inteligjencës artificiale në UNESCO. Papa Leo XIV paralajmëroi të premten se teknologjitë e reja duhet të mbeten në shërbim të njerëzve, në vend që të bëhen “një tjetër instrument i dominimit dhe padrejtësisë”.

Duke folur në selinë e UNESCO-s në Paris, si pjesë e udhëtimit të tij katër-ditor në Francë, Papa deklaroi se inteligjenca artificiale rrezikon varfërimin e “ideve dhe marrëdhënieve” njerëzore përmes një “procesi dehumanizimi”, ndërsa kritikoi gjithashtu theksin gjithnjë e në rritje të produktivitetit në shoqëritë moderne.

Duke mbajtur fjalimin e tij si në frëngjisht ashtu edhe në anglisht, ai argumentoi se gjykimi i njerëzve sipas “kriterit të efikasitetit” rrezikonte të minonte respektin për dinjitetin njerëzor, duke bërë që “ata që nuk janë më produktivë” të refuzoheshin dhe të hidheshin poshtë.

Inteligjenca artificiale është shfaqur si një temë e spikatur e pontifikatit të Papës. Në maj, ai botoi një shkrim me titull “Magnifica humanitas”, e cila trajtonte rreziqet që inteligjenca artificiale e pakontrolluar krijon për njerëzit, duke argumentuar në favor të mbikëqyrjes së mëtejshme rregullatore

Në fjalimin e tij, Papa theksoi nevojën për t’u siguruar që teknologjitë në zhvillim ofrojnë mbrojtje të përshtatshme për fëmijët, duke deklaruar se “vulnerabiliteti” i të rinjve “nuk duhet të bëhet kurrë një mundësi për shfrytëzim”.

Politikëbërësit evropianë janë përpjekur të gjejnë mënyrën e mbrojtjes së fëmijëve nga dëmet në internet, me masa të tilla si ndalimi i telefonave në shkolla që janë tashmë në fuqi, ndërsa Komisioni Evropian ka propozuar Aktin për Fëmijë, i cili mund të kufizojë aksesin në mediat sociale për fëmijët nën 13 vjeç, duke fituar gjithnjë e më shumë vëmendje.

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