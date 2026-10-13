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13 Tet 2026
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Para seancës për shkarkimin e tij, Kreni-Promeni: Shapiç kishte dy pistoleta në momentin e sulmit ndaj këshilltares Miçiç

Këshilltari i Kreni-Promenit, Nikola Stankoviç, tha se seanca e sotme e Asamblesë së Beogradit, ku vendoset për shkarkimin e kryebashkiakut Aleksandar Shapiç, është një test i përgjegjësisë politike të shumicës. Lëvizja pretendon se Shapiç kishte me vete dy pistoleta në momentin e sulmit të dyshuar ndaj këshilltares Tatjana Miçiç dhe se policia ia ka sekuestruar.

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Këshilltari i lëvizjes Kreni-Promeni në Asamblenë e Qytetit të Beogradit, Nikola Stankoviç, deklaroi mëngjesin e sotëm se seanca e parlamentit qytetar, ku do të vendoset për shkarkimin e kryebashkiakut Aleksandar Shapiç, është një test i përgjegjësisë politike të pushtetit, siç njofton Nova.rs. Deklarata vjen vetëm pak orë para seancës së jashtëzakonshme, e cila fillon në orën 10:00 dhe në rend dite ka vetëm një pikë: propozimin për shkarkimin e Shapiçit.

Sipas raportimit të N1-it, Stankoviç përsëriti pretendimin e lëvizjes se Shapiç, në momentin e sulmit të dyshuar ndaj këshilltares Tatjana Miçiç, kishte me vete dy pistoleta, të cilat, siç pohon Kreni-Promeni, policia ia sekuestroi natën e incidentit. Lëvizja i ka drejtuar prokurorit të çështjes një sërë pyetjesh: nëse vërtetimi për armët e sekuestruara është hequr nga dosja e prokurorisë, pse një personi të armatosur, që akuzohet se i shkaktoi lëndime të rënda këshilltares, nuk i është caktuar ndalimi, dhe nëse kryebashkiaku ka leje për mbajtjen e armëve.

Kërkesa për shkarkim u dorëzua më 7 tetor nga 41 këshilltarë opozitarë, pas incidentit të 28 shtatorit në lagjen Bežanijska kosa, ku, sipas Kreni-Promenit, Shapiç sulmoi fizikisht këshilltaren Miçiç dhe bashkëshortin e saj. Miçiç pësoi thyerje të hundës dhe të nofullës dhe u operua më 5 tetor, ndërsa Prokuroria Themelore e Tretë në Beograd ka hapur një procedurë parahetimore ndaj kryebashkiakut për lëndim të rëndë trupor dhe sjellje të dhunshme.

Pritshmëritë për seancën mbeten të pasigurta: siç është raportuar edhe dje, Qendra për Vetëqeverisje Lokale vlerëson se këshilltarët e shumicës nuk do të sigurojnë kuorumin, kështu që seanca mund të mos mbahet fare. Shapiç, nga ana e tij, ka mohuar vazhdimisht se e ka goditur këshilltaren Miçiç, duke thënë se nuk e ka prekur fare, dhe ka paralajmëruar padi ndaj saj dhe ndaj lëvizjes.

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