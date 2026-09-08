Një rikthim i pritshëm: Aaron Judge aktivizohet dhe pritet të luajë kundër Colorado Rockies
Aaron Judge u aktivizua nga lista e të lënduarve të hënën dhe pritet të jetë në dispozicion për ndeshjen e së martës kundër Colorado Rockies. Ylli i New York Yankees kishte munguar që nga fundi i majit për shkak të një dëmtimi në brinjë, por bëri një hap të rëndësishëm drejt rikthimit duke marrë batting practice të drejtpërdrejtë të hënën në New York.
Siç raporton Bleacher Report, menaxheri Aaron Boone i tha gazetarëve “We’ll see” kur u pyet nëse Judge mund të luante që nga e marta. Gjatë fundjavës, Judge shfaqi optimizëm për afatin e rikthimit; të premten kishte marrë disa përkulje stërvitjeje, kishte punuar në fushën e jashtme dhe kishte vrapuar bazat javën e kaluar.
Vetë Judge pranoi se e ka shqetësuar koha e gjatë e rikuperimit, duke thënë se është i mërzitur që nuk u rikthye më herët, por shtoi se tani po afrohet momenti për t’u rikthyer në skuadër. Para dëmtimit ai kishte mesatare goditjeje .248, 17 home run, 38 RBI, 43 pika dhe një OPS 0.907 në 59 ndeshje, prandaj pritet të jetë një përforcim i rëndësishëm për formacionin.
New Yorku ka ruajtur pozitat me bilanc 81-62, duke qëndruar i dyti në Divizionin Lindor të American League dhe 8.5 ndeshje përpara në garën për wild card me vetëm disa javë të mbetura të sezonit, dhe rikthimi i Judge vlerësohet të forcojë shumë skuadrën. Sipas Bleacher Report, prania e tij do të ketë ndikim të madh në përpjekjet e Yankees për fazën finale të sezonit.
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