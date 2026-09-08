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08 Sep 2026
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MLB

Giants dhe Cardinals në Oracle Park: L. Webb kundër M. McGreevy

· 1 min lexim

Më 7 shtator 2026, San Francisco Giants pritën St. Louis Cardinals në Oracle Park në San Francisko. Ndeshja filloi në orën 17:10 PT; startues për Giants ishte L. Webb (8-8, 4.21 ERA), ndërsa për Cardinals ishte M. McGreevy (6-9, 3.97 ERA).

Siç raporton Bleacher Report, Cardinals hynin në këtë përballje me rekord sezonit 72-72, ndërsa Giants kishin 59-85. Të dy skuadrat paraqitën lista të dëmtimeve me periudha nga 10 deri në 60 ditë: tek Giants janë të renditur, ndër të tjerë, B. Jordan, E. Pereira, J. Wetherholt, M. Rajcic dhe M. Winn, ndërsa tek Cardinals figurojnë emra si A. Houser, C. Schmitt, C. Whisenhunt, D. Susac dhe V. Bericoto.

Formacioni i Cardinals përballë RHP L. Webb u dha kështu: 2B Torres, C Herrera, 1B Burleson, RF Walker, DH Bernal, 3B Gorman, LF Baez, SS Saggese dhe CF Church.

Për të ndjekur rezultatet, statistikat dhe çdo ndryshim të formacioneve gjatë mbrëmjes, ndiqni mbulimin e mëtejshëm nga Bleacher Report.

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