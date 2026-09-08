Një rikthim i Shohei Ohtani te Dodgers pas katër ndeshjesh jashtë, formacioni startues konfirmohet
Pas katër ndeshjesh jashtë, Shohei Ohtani do të kthehet në përbërjen e Los Angeles Dodgers për ndeshjen e të hënës mbrëma ndaj Cincinnati Reds. Skuadra ka thirrur në formacion pitcher-in e djathtë Emmet Sheehan dhe ka vendosur në opcion pitcher-in e djathtë Bobby Miller.
Sipas Bleacher Report, menaxheri i Dodgers, Dave Roberts, kishte thënë të dielën se, nëse nuk do të ndodhnin ndryshime të tjera, pritej që Ohtani të luante të hënën. Roberts gjithashtu ka vlerësuar se është i pamundur që Ohtani të rikthehet si pitcher këtë sezon 2026, pasi statusi i tij si lojtar dypalësh do të kërkonte një vendosje në listën e të lënduarve për të paktën 15 ditë në vend të 10 ditëve, gjë që e bën atë opsion më të pakëndshëm. Gjatë fundjavës pati përparim: Ohtani mori goditje në kafazin e batimit të shtunën pas dy ditësh pushim dhe nuk raportoi ndonjë dhimbje, ndërsa Roberts vuri re përmirësim në mënyrën e tij të sjelljes dhe në disponimin fizik.
Ohtani nuk ka hedhur si pitcher që më 3 korrik, ndërsa në muajt e fundit ka pasur vështirësi në goditje, duke regjistruar mesatarisht .137 në 13 ndeshjet e fundit me vetëm një homerun. Në mungesë të performancave të tij të zakonshme, Pete Crow-Armstrong i Chicago Cubs ka zënë epërsi në garën për MVP-në e Ligës Kombëtare. Dodgers megjithatë shpresojnë ta kenë Ohtanin të shëndetshëm në tetor: ai mbetet një goditës elitar që mund të mbajë sulmin gjatë fazës së eliminueseve—vitin e kaluar shënoi tetë homerun në 17 ndeshje playoff dhe mori çmimin MVP të NLCS-it kundër Milwaukee Brewers. Los Angeles mban aktualisht rekordin 86-57, me një avantazh prej 10 ndeshjesh në Divizionin Perëndimor të NL dhe pozicionin e dytë të renditur përpara Atlanta Braves, siç raporton Bleacher Report.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.