☀️
Tiranë 19°C · Kthjellët 08 September 2026
S&P 500 7,719 ▼0.38%
DOW 53,414 ▼0.51%
NASDAQ 26,507 ▼0.29%
NAFTA 92.29 ▲0.89%
ARI 4,479 ▲0.05%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1623 EUR/GBP 0.8586 EUR/CHF 0.9409 EUR/ALL 92.1512 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.3403 EUR/JPY 179.51 EUR/CAD 1.6057 EUR/USD 1.1623 EUR/GBP 0.8586 EUR/CHF 0.9409 EUR/ALL 92.1512 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.3403 EUR/JPY 179.51 EUR/CAD 1.6057
₿ CRYPTO
BTC $79,333 ▼ -0.64% ETH $2,499 ▼ -0.08% XRP $1.4033 ▼ -0.09% SOL $104.1900 ▼ -0.98%
S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 92.29 ▲0.89 % ARI 4,479 ▲0.05 % S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 92.29 ▲0.89 % ARI 4,479 ▲0.05 %
EUR/USD 1.1623 EUR/GBP 0.8586 EUR/CHF 0.9409 EUR/ALL 92.1512 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.3403 EUR/JPY 179.51 EUR/CAD 1.6057 EUR/USD 1.1623 EUR/GBP 0.8586 EUR/CHF 0.9409 EUR/ALL 92.1512 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.3403 EUR/JPY 179.51 EUR/CAD 1.6057
08 Sep 2026
Breaking
Parashikime për kartën e WWE Money in the Bank 2026 pas SNME Një rikthim i Shohei Ohtani te Dodgers pas katër ndeshjesh jashtë, formacioni startues konfirmohet Elly De La Cruz vendos me homer, Reds 1-0 ndaj Dodgers (7 shtator 2026) Një rikthim i pritshëm: Aaron Judge aktivizohet dhe pritet të luajë kundër Colorado Rockies Giants dhe Cardinals në Oracle Park: L. Webb kundër M. McGreevy
Menu
MLB

Një rikthim i Shohei Ohtani te Dodgers pas katër ndeshjesh jashtë, formacioni startues konfirmohet

· 2 min lexim

Pas katër ndeshjesh jashtë, Shohei Ohtani do të kthehet në përbërjen e Los Angeles Dodgers për ndeshjen e të hënës mbrëma ndaj Cincinnati Reds. Skuadra ka thirrur në formacion pitcher-in e djathtë Emmet Sheehan dhe ka vendosur në opcion pitcher-in e djathtë Bobby Miller.

Sipas Bleacher Report, menaxheri i Dodgers, Dave Roberts, kishte thënë të dielën se, nëse nuk do të ndodhnin ndryshime të tjera, pritej që Ohtani të luante të hënën. Roberts gjithashtu ka vlerësuar se është i pamundur që Ohtani të rikthehet si pitcher këtë sezon 2026, pasi statusi i tij si lojtar dypalësh do të kërkonte një vendosje në listën e të lënduarve për të paktën 15 ditë në vend të 10 ditëve, gjë që e bën atë opsion më të pakëndshëm. Gjatë fundjavës pati përparim: Ohtani mori goditje në kafazin e batimit të shtunën pas dy ditësh pushim dhe nuk raportoi ndonjë dhimbje, ndërsa Roberts vuri re përmirësim në mënyrën e tij të sjelljes dhe në disponimin fizik.

Ohtani nuk ka hedhur si pitcher që më 3 korrik, ndërsa në muajt e fundit ka pasur vështirësi në goditje, duke regjistruar mesatarisht .137 në 13 ndeshjet e fundit me vetëm një homerun. Në mungesë të performancave të tij të zakonshme, Pete Crow-Armstrong i Chicago Cubs ka zënë epërsi në garën për MVP-në e Ligës Kombëtare. Dodgers megjithatë shpresojnë ta kenë Ohtanin të shëndetshëm në tetor: ai mbetet një goditës elitar që mund të mbajë sulmin gjatë fazës së eliminueseve—vitin e kaluar shënoi tetë homerun në 17 ndeshje playoff dhe mori çmimin MVP të NLCS-it kundër Milwaukee Brewers. Los Angeles mban aktualisht rekordin 86-57, me një avantazh prej 10 ndeshjesh në Divizionin Perëndimor të NL dhe pozicionin e dytë të renditur përpara Atlanta Braves, siç raporton Bleacher Report.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu