Prospektët e rinj që synojnë vendet në NHL para sezonit 2026-27
Gjenerata e re e lojtarëve të NHL është aktive në këto ditë, me turne rekrutësh dhe kampione për prospektë që zhvillohen nëpër Amerikën e Veriut para hapjes së kampeve zyrtare të stërvitjes. Shumë prej këtyre të rinjve konsiderohen si potenciale themelore për skuadrat, rivalë për vendet e përhershme në rreshtimet e NHL dhe disa konkurrojnë për çmimin Calder si më i miri mes rookie-ve.
Siç raporton nhl, turnetë dhe kampet e ardhshme ofrojnë mundësinë që të zgjedhurit nga drafti, firmat si agjent të lirë dhe lojtarët në provë të bëjnë një përshtypje të fortë dhe të sigurojnë vend në listat e skuadrave për sezonin që vjen.
Mes emrave që tërheqin vëmendjen është Gavin McKenna, zgjedhja e parë e draftit 2026 nga Toronto. McKenna shënoi 51 pikë (15 gola, 36 asiste) në 35 ndeshje NCAA me Penn State si freshman dhe dha 14 pikë për Kanada në Botërorin U-20; vizioni i tij dhe aftësia e krijimit të shanseve e bëjnë atë kandidatin kryesor për të qenë një drejtues ofensiv në NHL.
Në pozicionin e portierit, Trey Augustine dhe Jacob Fowler konsiderohen emra me potencial. Augustine përfundoi me rekord 24-9-1, mesatare 2.11 gola të pësuar dhe .929 shpëtim përqindje si junior në Michigan State, ndërsa Fowler fitoi çmimin Mike Richter për portierin më të mirë në kolegje dhe tregoi stabilitet në AHL dhe në 17 ndeshje me Montrealin.
Midis sulmuesve të tjerë që do të vëzhgohen janë Viggo Bjorck, Trevor Connelly dhe Caleb Desnoyers; secili solli shpejtësi, vizion dhe rezultate të shkëlqyera në ligat respektive (SHL, AHL, QMJHL) që i vendosin përballë sfidës për një vend në rosterët e skuadrave të tyre. Victor Eklund dhe James Hagens janë gjithashtu ndër emrat që mund të fitojnë rol të rëndësishëm të plotë këtë sezon për shkak të përvojës profesionale dhe karakteristikave lojësore.
Në listën e prospektëve janë edhe lojtarë si Emil Hemming, Cole Hutson, Tij Iginla, Brady Martin, Porter Martone, Roger McQueen, Radim Mrtka dhe Bradly Nadeau—të gjithë me profile të ndryshme: që nga forca dhe goli i drejtpërdrejtë te kreativiteti ofensiv dhe aftësia për të luajtur dydrejtimshëm. Performancat e tyre në turnetë e rekrutëve dhe më pas në kampet e stërvitjes do të përcaktojnë se kush do t’i marrë shanset e para në Liigë.
Në përfundim, këto turne dhe kampet e stërvitjes do të jenë vendimtare për fatin e shumë prospektëve dhe do të ndihmojnë skuadrat të vendosin për përbërjen e sezonit 2026-27; këtë e evidenton edhe raportimi i nhl.
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