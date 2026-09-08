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08 Sep 2026
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MLB

Elly De La Cruz vendos me homer, Reds 1-0 ndaj Dodgers (7 shtator 2026)

· 1 min lexim

Më 7 shtator 2026 në Dodger Stadium, Cincinnati Reds morën epërsinë 1-0 ndaj Los Angeles Dodgers pas një goditjeje të hershme që ndryshoi ritmin e ndeshjes.

Sipas Bleacher Report, Elly De La Cruz shënoi një home run në qendër të fushës në pjesën e parë që i dha Reds avantazhin. Në pjesën e poshtme të së parës, Freddie Freeman u largua me një ground out dhe Shohei Ohtani përfundoi me fly out, ndërsa Dodgers nuk kishin regjistruar ende goditje.

Pas përfundimit të një inningu, shifrat tregonin Reds 1, H 1, E 0 dhe Dodgers 0, H 0, E 0. Ndeshja mbeti e hapur dhe të dy ekipet kërkonin të reagojnë në innings-të vijues.

Të dhënat e raportimit dhe përditësimet e paraqitura për këtë ndeshje janë marrë nga Bleacher Report.

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