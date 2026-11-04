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Bota

PARIS – Franca përgatitet për protestë masive, parashikohen 700 mijë persona

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PARIS – Franca përgatitet për protestë

PARIS, 4 nëntor /ATSH-AA/ – Midis 500.000 dhe 700.000 njerëz pritet të bashkohen me demonstratat mbarëkombëtare në Francë ditëne nesërme, ndërsa autoritetet e kanë klasifikuar mobilizimin e planifikuar si “me rrezik të lartë”, raportoi transmetuesi BFMTV.

Një raport i inteligjencës territoriale i datës 3 nëntor paralajmëroi se protestat mund të shënojnë një “prag të ri” në dhunë, veçanërisht në qendrat e qyteteve.

Raporti e lidhi mobilizimin në rritje me thirrjet e përsëritura nga sindikatat e punëtorëve, të cilave më vonë iu bashkuan të rinjtë e përfshirë në protestat e fundit të shkollave të mesme.

Ministri i Brendshëm, Laurent Nunez, udhëzoi prefektët rajonalë të marrin masa për të parandaluar trazirat dhe për t’iu përgjigjur trazirave të mundshme.

Forcat e sigurisë do të vendosen në një operacion “të fuqishëm”, “reagues” dhe “të shkathët” që do të përfshijë përdorimin e dronëve.

Autoritetet kanë vendosur gjithashtu kufizime në mbajtjen e armëve, pajisjeve mbrojtëse dhe pajisjeve piroteknike.

Policia do të kryejë kontrolle përgjatë rrugëve të transportit, duke përfshirë stacionet hekurudhore, ndërsa oficerët janë autorizuar të ndërhyjnë sistematikisht në rastet e sulmeve kundër njerëzve ose pronës.

Nunez gjithashtu rekomandoi që prefektët të shmangin rrugët e demonstratave që kalojnë nëpër qendrat e qyteteve.

Protestat studentore nxisin mobilizimin mbarëkombëtar

Demonstratat e planifikuara vijnë pas ditëve të protestave studentore dhe bllokadave të shkollave në të gjithë Francën.

Mijëra studentë të shkollave të mesme dhe universiteteve u mblodhën të martën në Lyon, Marsejë, Paris, Bordeaux dhe Rennes pavarësisht ndalimeve të demonstratave në disa zona.

Organizatat studentore dhe rinore kanë bërë thirrje që protestat të vazhdojnë, ndërsa sindikatat e punës dhe lëvizja e Jelekëve të Verdhë po përgatiten për grevat dhe demonstratat mbarëkombëtare të së enjtes.

Ministri i Punës, Jean-Pierre Farandou, u tha ligjvënësve se shpresonte të bënte njoftime rreth mobilizimit që synon rifillimin e rritjes së pagave në Francë.

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