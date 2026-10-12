PARIS – Macron: Nuk duhet t’i nënshtrohemi kërcënimit rus
PARIS, 12 tetor /ATSH-AFP/- Presidenti francez Emmanuel Macron deklaroi sot se nuk duhet t’i nënshtrohemi kërcënimit rus, duke iu përgjigjur një sërë vendimesh dhe deklaratash të presidentit amerikan Donald Trump, të cilat duket se favorizojnë Rusinë në raport me Ukrainën.
“Besoj se duhet të jemi të gjithë seriozë”, u shpreh Macron për gazetarët, në kuadër të një vizite në panairin ndërkombëtar të automobilave në Paris.
Ai bëri të ditur se gjatë ditës do të zhvillonte një bisedë me homologun e tij amerikan.
“Sot, mendoj se nuk kemi asnjë arsye konkrete për të ndryshuar qëndrimin tonë. Rusia vazhdon të bombardojë si civilët, ashtu edhe infrastrukturën në Ukrainë. Prandaj, po për përpjekjet për të arritur një armëpushim që përfshin sektorin energjetik dhe, do të thoja, edhe Detin e Zi, si dhe për rifillimin e bisedimeve të paqes. Jo për t’u dorëzuar përballë kërcënimit rus”, shtoi presidenti francez.
Gjatë ditëve të fundit, presidenti Donald Trump ka bërë disa deklarata të njëpasnjëshme që kanë shkaktuar reagime. Fillimisht, ai njoftoi papritur një marrëveshje për blerjen e naftës diezel ruse, me synimin për të ulur çmimet e karburanteve, pavarësisht sanksioneve amerikane ndaj importeve të energjisë nga Rusia.
Më pas, ai sugjeroi që ukrainasit të zgjidhnin “një udhëheqës të ri që mund të arrijë një marrëveshje” paqeje me Moskën.
Së fundmi, presidenti amerikan shkaktoi konfuzion dje, kur njoftoi një “armëpushim energjetik” mes Ukrainës dhe Rusisë, deklaratë që habiti Kievin, ndërsa Moska nuk reagoi.
“Gjatë 48 orëve të fundit nuk kam konstatuar asnjë armëpushim energjetik nga ana ruse”, deklaroi Emmanuel Macron. “Faktet flasin vetë, rusët kanë vazhduar të bombardojnë infrastrukturën energjetike gjatë orëve të fundit”./ /Ad.Ab./ a.jor.
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