Pas Bastonit, Barcelona ka një plan B në Premier League me kosto 30 mln euro
Barcelona po kërkon një mbrojtës që luan me këmbë të majtë. Emri i dytë në listë pas Alessandro Bastonit është Lisandro Martínez.
Mbrojtësi argjentinas i Manchester United ka kontratë deri në qershor të vitit 2027. Kjo ia ul çmimin duke qenë me një vit kontratë të mbetur.
Hansi Flick e vlerëson shumë argjentinasin, i cili luan edhe si mesfushor. Barcelona mendon se mund ta blejë relativisht lirë, 20-30 milionë euro.
Manchester United është i hapur për negociata.
