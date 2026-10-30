Pas konferencës së dy ministrave, Arifi: Përgjegjësia politike kërkon dorëheqjen e tyre, Aleanca mbështet protestën në Prishtinë
Avni Arifi nga Aleanca ka reaguar pas konferencës së sotme për media të ministres së Drejtësisë, Donika Gervalla dhe ministrit të Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla për vrasjen e Arlinda Zekaj, duke kërkuar përgjegjësi politike dhe dorëheqjen e tyre nga detyra.
Arifi e ka cilësuar konferencën si të papërshtatshme në raport me qytetarët e Kosovës, duke kritikuar mënyrën se si ministrat prezantuan informacionet dhe u përgjigjën lidhur me rastin.
“ Kjo ishte një konferencë, thënë më së buti, shumë e poshtër e dy ministrave në raport me qytetarët e Kosovës. Të dy konfirmuan dhe flisnin për informacione të cilat qytetarët i kanë mësuar nga mediat”, ka deklaruar Arifi.
Ai ka thënë se, sipas Aleancës, përgjegjësia politike për situatën është e qartë dhe se të dy ministrat duhet të japin dorëheqje, jo vetëm për arsye morale, por edhe për shkak të asaj që ai e konsideron dështim në ushtrimin e funksioneve të tyre.
“Ne si Aleancë nuk kemi asnjë konkluzion tjetër, përveçse ekziston një përgjegjësi e qartë politike. Kjo përgjegjësi duhet të adresohet dhe si ministrja, ashtu edhe ministri duhet të japin dorëheqje. Jo vetëm për arsye morale, por sepse kanë qenë jokompetentë në kryerjen e funksioneve të tyre”, është shprehur ai.
Arifi ka bërë të ditur gjithashtu se Aleanca e mbështet protestën e paralajmëruar në Prishtinë, duke theksuar se, sipas tij, nuk mund të ketë drejtësi nëse vazhdohet me të njëjtën qasje dhe sjellje nga institucionet.
Duke folur për zhvillimet e fundit, Arifi ka komentuar edhe dorëheqjen e drejtorit të Për gjithshëm të Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha.
Ai tha se kryeministri Albin Kurti po krijon një lloj mburoje politike rreth Sveçlës.
“Ai nuk e ka bërë vetë një komunikatë për të arsyetuar se cilat janë arsyet. Po duket që Kurti po krijon një mburojë rreth Sveçlës dhe duket sikur Hoxha është kurban i këtij rasti. Po ashtu, duket sikur ia kanë kërkuar këtë dorëheqje”, ka deklaruar Arifi. /Telegrafi/
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