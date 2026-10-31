Pas shpërndarjes nga policia, një grup protestuesish me flamuj në duar bëjnë rezistencë përpara autobotit me ujë
Pas shpërndarjes me ujë nga policia, një grup i vogël protestuesish kanë bërë qëndresë përpara autobotëve me ujë dhe forcave të policisë. Sipas pamjeve, një prej protestuesve ka në dorë flamurin e UÇK-së dhe një tjetër atë shqiptar, të cilët qëndrojnë së bashku me të tjerët, të patrembur.
Ndërkohë, numri më i madh i protestuesve është shpërndarë pas mësymjes nga policia, por edhe për shkak të shiut.
Teksa u shpërndanë nga policia, një numër protestuesish janë futur nëpër rrugica dhe në akset drejt Tajvanit, rrugës Myslym Shyri etj.
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