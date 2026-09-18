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NBA

Pelle Larsson firmos zgjatje katërvjeçare me Miami Heat

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Miami Heat dhe lojtari Pelle Larsson kanë arritur një marrëveshje për zgjatjen e kontratës së tij, duke shmangur kështu hyrjen e tij në listën e agjentëve të kufizuar. Larsson ishte në sezonin përfundimtar të kontratës së tij të parë me klubin.

Siç raporton Bleacher Report, marrëveshja është katërvjeçare me vlerë totale 60 milionë dollarë, dhe viti i fundit i kontratës (2030–31) është një opsion i përbashkët mes palëve.

Kjo zgjatje i jep Larssonit siguri afatgjatë financiare dhe Miami Heat-it parashikueshmëri në ndërtimin e skuadrës për sezonet e ardhshme, ndërsa largon pasigurinë që do të sillte hyrja në agjentin e kufizuar.

Sipas Bleacher Report, palët kanë mbyllur marrëveshjen para hapjes së periudhës së agjentit të kufizuar dhe pritet që zyrtarizimet përkatëse të bëhen publike nga klubi.

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