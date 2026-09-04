Përkeqësohet situata e zjarrit në Himarë, digjet një banesë, rrezikojnë të tjerat përreth (VIDEO)
Është përkeqësuar situata e zjarrit në Himarë. Për pasojë, një banesë raportohet të jetë e djegur, ndërkohë rrezikojnë dhe të tjera pranë.
Flakët kanë marrë përmasa të konsiderueshme dhe po përhapen me shpejtësi, për shkak edhe të favorizimit nga era e fortë që fryn në zonë.
Situata mbetet shqetësuese, ndërsa në drejtim të Himarës është nisur një zjarrfikëse e Vlorës pas kërkesës për ndihmë nga kryetari i Bashkisë Himarë, Vangjel Tavo.
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