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04 Sep 2026
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Kronika

Përkeqësohet situata nga zjarri në Himarë, digjen 2 banesa, rrezikohen 40 të tjera, banorët kërkojnë ndihmë (VIDEO)

· 2 min lexim

Situata nga zjarri në Himarë vijon të përkeqësohet, ndërsa flakët po përhapen me shpejtësi në zonë. Deri më tani raportohet se janë djegur dy banesa, ndërsa rrezikohen edhe rreth 40 të tjera.

Forcat zjarrfikëse vijojnë luftën me flakët në terren, ndërsa situata paraqitet e vështirë për shkak të përhapjes së zjarrit.

Ndërkohë, banorët kanë ngritur alarmin dhe kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga ajri, pasi flakët po afrohen drejt banesave të tjera.

Kryetari i Bashkisë Himarë, Vangjel Tavo, ka dalë me një thirrje urgjente për qytetarët për shkak të përkeqësimit të menjëhershëm të zjarreve në zona të banuara.

Përmes një njoftimi zyrtar, Tavo u bën thirrje banorëve të evakuohen menjëherë nga shtëpitë, bizneset apo ambientet e rrezikuara për të mbrojtur jetën e tyre, si dhe të zbatojnë udhëzimet e autoriteteve dhe të kontaktojnë me shërbimet e emergjencës.

Është përkeqësuar situata e zjarrit në Himarë. Për pasojë, një banesë raportohet të jetë e djegur, ndërkohë rrezikojnë dhe të tjera pranë.

Flakët kanë marrë përmasa të konsiderueshme dhe po përhapen me shpejtësi, për shkak edhe të favorizimit nga era e fortë që fryn në zonë.

Situata mbetet shqetësuese, ndërsa në drejtim të Himarës është nisur një zjarrfikëse e Vlorës pas kërkesës për ndihmë nga kryetari i Bashkisë Himarë, Vangjel Tavo.

Një zjarr i përmasave të mëdha ka rënë mbrëmjen e kësaj të premte pranë bypass-it të qytetit të Himarës.

Flakët kanë marrë përmasa të konsiderueshme dhe po përhapen me shpejtësi, të favorizuara nga era e fortë që fryn në zonë.

Në zonën ku ka rënë zjarri ndodhen edhe banesa, duke rritur shqetësimin për përhapjen e flakëve pranë zonave të banuara.

Situata mbetet shqetësuese, ndërsa pritet ndërhyrja e forcave zjarrfikëse për të bërë të mundur izolimin dhe shuarjen e flakëve.

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