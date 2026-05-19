Tiranë 13°C · Pjesërisht vranët 19 May 2026
S&P 500 7,354 ▼0.67%
DOW 49,364 ▼0.65%
NASDAQ 25,871 ▼0.84%
NAFTA 104.11 ▼0.26%
ARI 4,486 ▼1.58%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007 EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007
₿ CRYPTO
BTC $76,996 ▲ +0.19% ETH $2,118 ▲ +0.03% XRP $1.3604 ▼ -1.66% SOL $84.4300 ▼ -0.46%
S&P 500 7,354 ▼0.67 % DOW 49,364 ▼0.65 % NASDAQ 25,871 ▼0.84 % NAFTA 104.11 ▼0.26 % ARI 4,486 ▼1.58 % S&P 500 7,354 ▼0.67 % DOW 49,364 ▼0.65 % NASDAQ 25,871 ▼0.84 % NAFTA 104.11 ▼0.26 % ARI 4,486 ▼1.58 %
EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007 EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007
19 May 2026
Breaking
Toshkovski: Viktima duhet të jetë në qendër të çdo ndërhyrjeje policore Zgjedhjet në PD-Sulo: Procesi është njollosur, Berisha i hedh benzinë zjarrit Faqja nacionaliste maqedonase shpërthen ndaj ambasadorit Meidani: Shko në shtëpi! Të q* fisin! Tjetër ‘goditje’ në Sarandë, arrestohet oficeri i policisë gjyqësore BNJVL: Do të formohet shtabi i krizës para periudhës së krizës me zjarret
Menu
Bota

SHBA-të sekuestrojnë një tjetër cisternë nafte të lidhur me Iranin

· 1 min lexim

SHBA-të kanë sekuestruar një tjetër anije cisternë nafte të lidhur me Iranin, sipas një raporti.

Wall Street Journal ka thënë se ngjarja ka ndodhur në Oqeanin Indian gjatë natës, duke cituar tre zyrtarë ushtarakë amerikanë.

Ajo e quan cisternën Skywave dhe thotë se u sanksionua nga SHBA-të në mars për transportimin e naftës iraniane.

Të dhënat e gjurmimit të anijeve nga Marine Traffic tregojnë se Skywave lundroi dje në perëndim të Malajzisë. Raportohet gjithashtu se ajo duhej të mbërrinte në Emiratet e Bashkuara Arabe më 30 maj.

Si pjesë e bllokadës së saj ndaj Iranit, SHBA-të kanë sekuestruar cisterna të lidhura me Teheranin në rajon dhe më gjerë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë