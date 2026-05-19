SHBA-të sekuestrojnë një tjetër cisternë nafte të lidhur me Iranin
SHBA-të kanë sekuestruar një tjetër anije cisternë nafte të lidhur me Iranin, sipas një raporti.
Wall Street Journal ka thënë se ngjarja ka ndodhur në Oqeanin Indian gjatë natës, duke cituar tre zyrtarë ushtarakë amerikanë.
Ajo e quan cisternën Skywave dhe thotë se u sanksionua nga SHBA-të në mars për transportimin e naftës iraniane.
Të dhënat e gjurmimit të anijeve nga Marine Traffic tregojnë se Skywave lundroi dje në perëndim të Malajzisë. Raportohet gjithashtu se ajo duhej të mbërrinte në Emiratet e Bashkuara Arabe më 30 maj.
Si pjesë e bllokadës së saj ndaj Iranit, SHBA-të kanë sekuestruar cisterna të lidhura me Teheranin në rajon dhe më gjerë.
