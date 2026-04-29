29 Apr 2026
Kronika

Përplasje në aksin Tepelenë–Krahës pranë Ilirasit, 8 të lënduar

· 1 min lexim

Më 29 prill, në aksin Tepelenë–Krahës pranë fshatit Iliras ndodhi një aksident rrugor ku u përplasën dy automjete që lëviznin në drejtim të kundërt. Si pasojë, tetë persona pësuan lëndime dhe u transportuan për ndihmë mjekësore.

Sipas TV Klan, rreth orës 18:30 një automjet me drejtues shtetasin indian Sh. P., 27 vjeç, u përplas me një mjet tjetër të drejtuar nga L. B., 42 vjeçe, banuese në Tiranë. Nga ngjarja u lënduan lehtë dy drejtuesit dhe gjashtë pasagjerë, të cilët u dërguan në Spitalin Rajonal të Gjirokastrës.

Policia Rrugore ka shkuar në vendngjarje dhe grupi hetimor i Memaliaj po punon për sqarimin e plotë të rrethanave që çuan në përplasjen. Autoritetet lokale raportojnë se personat e lënduar janë jashtë rrezikut për jetën dhe po marrin trajtim mjekësor.

Hetimet për përcaktimin e shkakut të aksidentit vazhdojnë, ndërsa informacionin paraprak për ngjarjen ka bërë publike raportohet TV Klan.

