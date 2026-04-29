Zbulohet rrjeti i call center-ave mashtrues në Tiranë: Mbi 50 mln euro të humbura, viktima në Evropë dhe më gjerë
Policia e Shtetit, në një operacion të zhvilluar mbrëmjen e 13 prillit, zbuloi tre qendra telefonike mashtruese në Tiranë — njëra në Rrugën e Kavajës dhe dy të tjera në zonën e Liqenit të Thatë. Operacioni u zhvillua në bashkëpunim me SPAK, autoritetet austriake, Europol dhe Eurojust. Hetimet paraprake tregojnë se këto call center premtonin investime në bursa fiktive ose rikuperim të humbjeve, por në të vërtetë marrnin fonde nga viktimat pa i kthyer ato më pas.
Raporton shqiptarja se gjatë operacionit u ndaluan nëntë persona; tre janë lënë në burg, katër kanë masën “arrest shtëpie” dhe dy u është ndaluar dalja jashtë vendit. Viktimat e skemës ndodheshin në disa vende të Evropës dhe jashtë saj, përfshirë Italinë, Gjermaninë, Greqinë, Spanjën, Kanadanë dhe Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa dëmi financiar vlerësohet të ketë tejkaluar 50 milionë euro.
Skema funksiononte përmes reklamave mashtruese në rrjete sociale dhe kërkimeve në internet që drejtonin përdoruesit te platforma investimesh dukshëm legjitime. Pasi regjistroheshin, viktimave u caktoheshin “agjentë mbajtës” që menaxhonin llogaritë e tyre, shpesh duke përdorur softuer për qasje në distancë për të marrë kontroll të pajisjeve. Mashtruesit aplikonin presion psikologjik dhe paraqisnin fitime të rreme për të nxitur depozita të mëtejshme; paratë, megjithatë, kanalizoheshin në skema të ndërlikuara ndërkombëtare të pastrimit të parave.
Rrjeti ishte i organizuar në ekipe prej 6–8 personash, të fokusuar sipas gjuhëve të tregjeve të synuara — përfshirë gjermanishten, anglishten, italishten, greqishten dhe spanjishten — dhe sipas të dhënave të hetimit mund të kishte deri rreth 450 punonjës të ndarë në departamente si blerja e klientëve, shërbimi ndaj klientit, menaxhimi, financa, IT dhe burime njerëzore. Operatorët paguheshin rreth 800 euro në muaj dhe përfitonin gjithashtu komisione progresive, pjesërisht në para të gatshme dhe pjesërisht përmes transferimeve bankare. Në disa raste viktimat kontaktoheshin sërish dhe u kërkohej të hapnin llogari në platformat e kriptomonedhave, me depozita fillestare prej rreth 500 eurosh.
Hetimet vijojnë për të gjurmuar rrugët e transfertave dhe për të dokumentuar përgjegjësitë penale të përfshirë; autoritetet po përqendrohen edhe te mundësitë e rikuperimit të fondeve për viktimat. Sipas shqiptarja, procesi hetimor do të vazhdojë për ndjekjen e të gjitha lidhjeve ndërkombëtare të rrjetit.
