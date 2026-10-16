Përplasje të forta mes protestuesve dhe policisë në Burrel, nisin shoqërimet e para (VIDEO)
Protesta studentore dhe e të rinjve ka vijuar edhe në Burrel, ku tubimi ka nisur me tensione.
Sipas pamjeve, të rinjtë u kanë vënë flakën disa degëve të pemëve në mes të rrugës, ndërsa më pas kanë nisur përplasjet me policinë, ku këta të fundit kanë nisur shoqërimet e para.
Ndërkohë, pas këtyre veprimeve, protestuesit kanë kundërshtuar me forcë shoqërimin e tyre, duke shkaktuar përplasje të tjera me efektivët e policisë.
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