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16 Tet 2026
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Kronika

Përplasje të forta mes protestuesve dhe policisë në Burrel, nisin shoqërimet e para (VIDEO)

· 1 min lexim

Protesta studentore dhe e të rinjve ka vijuar edhe në Burrel, ku tubimi ka nisur me tensione.

Sipas pamjeve, të rinjtë u kanë vënë flakën disa degëve të pemëve në mes të rrugës, ndërsa më pas kanë nisur përplasjet me policinë, ku këta të fundit kanë nisur shoqërimet e para.

Ndërkohë, pas këtyre veprimeve, protestuesit kanë kundërshtuar me forcë shoqërimin e tyre, duke shkaktuar përplasje të tjera me efektivët e policisë.

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