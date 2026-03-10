Pete Hegseth premton “ditën më intensive” të sulmeve amerikane kundër Iranit
Pete Hegseth thotë se Donald Trump kontrollon ritmin e luftës, por pranon se Izraeli ka objektivat e veta në këtë konflikt.
Shefi i Pentagonit, Pete Hegseth, ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara po “fitojnë” në luftën kundër Iranit, por ai refuzoi të japë një afat se kur mund të përfundojë konflikti, duke theksuar se ky vendim i takon Presidentit Donald Trump.
Hegseth u tha gazetarëve të martën se SHBA-ja është e përqendruar në tre objektiva kryesore: të neutralizojë aftësitë raketore të Teheranit, të shkatërrojë flotën detare iraniane dhe “t’i mohojë përgjithmonë Iranit mundësinë për të pasur armë bërthamore”.
“Ne nuk do të ndalemi derisa armiku të jetë plotësisht dhe përfundimisht i mundur,” tha Hegseth.
“Ne veprojmë sipas kohës sonë dhe sipas zgjedhjes sonë. Për shembull, edhe sot do të jetë sërish dita jonë më intensive e sulmeve brenda Iranit – më shumë avionë luftarakë, më shumë bombardues dhe më shumë goditje.”
Megjithatë, pavarësisht deklaratave të përsëritura nga Uashingtoni se Irani po mposhtet, udhëheqësit iranianë kanë shfaqur sfidë dhe kanë premtuar se do të vazhdojnë të kundërpërgjigjen.
“Më të fuqishëm se ju nuk kanë mundur ta zhdukin kombin tonë. Ata që e kanë provuar janë zhdukur vetë,” tha zyrtari i lartë Ali Larijani në një postim në rrjetet sociale të martën.
Irani ka mohuar vazhdimisht se kërkon armë bërthamore dhe thotë se programi i tij është paqësor. Pas sulmeve amerikane ndaj disa objekteve kryesore bërthamore iraniane në qershor 2025, Trump pretendoi se SHBA-ja e kishte “asgjësuar” programin bërthamor të Iranit.
Irani i është përgjigjur sulmeve amerikano-izraelite, të cilat kanë vrarë Liderin Suprem të vendit Ali Khamenei dhe më shumë se 1,250 persona të tjerë, me sulme raketore dhe me dronë kundër Izraelit dhe në gjithë rajonin.
Ushtria iraniane ka goditur gjithashtu objekte nafte në vendet e Gjirit dhe ka arritur në masë të madhe të mbyllë Ngushticën e Hormuzit, një rrugë kryesore detare për tregtinë globale të energjisë, duke shkaktuar rritje të fortë të çmimeve të karburanteve.
Vonë të hënën, Trump kërcënoi Iranin me “vdekje, zjarr dhe tërbim” nëse nuk lejon kalimin e dërgesave të naftës nëpër këtë ngushticë.
Larijani, i cili shërben si sekretar i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, iu kundërpërgjigj presidentit amerikan duke thënë se Ngushtica e Hormuzit “ose do të jetë një ngushticë paqeje dhe prosperiteti për të gjithë, ose do të bëhet një ngushticë humbjeje dhe vuajtjeje për nxitësit e luftës”.
Gjenerali i lartë amerikan Dan Caine tha se forcat amerikane po vazhdojnë të “ndjekin dhe godasin anijet që vendosin mina detare” në Gjirin Persik.
Trump sugjeroi javën e kaluar se Marina amerikane mund të shoqërojë cisternat e naftës nëpër ngushticë për të garantuar sigurinë e tyre.
Megjithatë, Caine la të kuptohej të martën se vendimi për të përdorur ushtrinë amerikane për të rihapur këtë rrugë detare ende nuk është marrë.
“Nëse na jepet detyra për të shoqëruar anijet, do të shqyrtojmë një gamë opsionesh për të krijuar kushtet ushtarake që ta bëjnë të mundur këtë,” tha ai.
Javën e kaluar, Izraeli goditi depo nafte në Teheran, duke shkaktuar zjarre dhe shtëllunga të mëdha tymi në të gjithë qytetin. Ky veprim është kritikuar edhe nga disa mbështetës të fortë të luftës.
Hegseth pranoi se Izraeli ka objektivat e veta në këtë konflikt.
Ai tha se sulmi ndaj infrastrukturës energjetike iraniane nuk ishte “domosdoshmërisht” një objektiv i SHBA-së.
“Izraeli ka qenë një partner shumë i fortë në këtë përpjekje. Kur ata kanë objektiva të ndryshme, i kanë ndjekur ato. Në fund, ne kemi qëndruar të përqendruar te objektivat tona,” tha shefi i Pentagonit.
Megjithëse Hegseth përshkroi objektiva të qarta për luftën, Trump ka ndryshuar shpesh qëllimet – duke folur herë për “liri” për iranianët dhe herë për instalimin e një lideri iranian nga brenda sistemit qeverisës që është i gatshëm t’u përgjigjet kërkesave të SHBA-së dhe Izraelit.
I pyetur se sa mund të zgjasë lufta, Hegseth tha:
“Presidenti ka vendosur një mision shumë specifik për t’u realizuar dhe detyra jonë është ta përmbushim atë pa u ndalur. Ai është ai që kontrollon ritmin. Është ai që vendos.”
