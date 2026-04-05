Piloti amerikan i avionit të rrëzuar F-15E shpëtohet në Iran: Çfarë dimë ne
Piloti i dytë i avionit luftarak të rrëzuar në Iran shpëtohet nga forcat amerikane të shpëtimit pas 48 orësh
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, tha herët të dielën se një ushtarak amerikan që u zhduk në Iran pas rrëzimit të avionit të tij F-15E është shpëtuar pas asaj që vëzhguesit e quajtën një shkëmbim zjarri dramatik midis forcave të shpëtimit iraniane dhe amerikane.
SHBA-të dhe Irani po garonin për të gjetur pilotin për rreth dy ditë, me Teheranin që i bënte thirrje publikut t’ia dorëzonte ushtarin autoriteteve në atë që dukej të ishte një përpjekje për të kapur një të burgosur lufte amerikan, ndërsa lufta SHBA-Izrael kundër Iranit hyri në ditën e saj të 37-të.
Ky skenar do t’i kishte dhënë një fitore të rëndësishme Teheranit mes goditjes së vazhdueshme të territorit të tij, dhe për Uashingtonin, një goditje të madhe, thonë analistët. Mund të kishte qenë momenti kur pjesë të bazës mbështetëse të Trump, e cila deri më tani e ka mbështetur luftën, filluan të rishqyrtonin qëndrimin e tyre, thonë ata.
“Ishte një provë e madhe për ushtrinë amerikane sepse ata me të vërtetë nuk duan të lënë asnjë nga ushtarakët e tyre pas vijave të armikut”, tha për Al Jazeera Amin Saikal, një profesor i studimeve të Lindjes së Mesme dhe Azisë Qendrore në Universitetin Kombëtar Australian.
Por ky shpëtim “gjithashtu e liron vërtet Presidentin Trump për të ndjekur çfarëdo strategjie që ka në mendje”, shtoi Saikal, duke iu referuar afatit 48-orësh të Trump për Iranin që të bëjë një marrëveshje ose të hapë Ngushticën e Hormuzit “para se i gjithë Ferri të mbretërojë mbi ta”. Trump tashmë ka kërcënuar të bombardojë termocentralet në Iran. Synimi i infrastrukturës civile shihet si shkelje e ligjeve të luftës.
Të paktën 2,076 persona janë vrarë dhe 26,500 janë plagosur në Iran që nga 28 shkurti, kur SHBA-të dhe Izraeli nisën sulmet e para ndaj Iranit dhe vranë Udhëheqësin Suprem Ajatollah Khamenei dhe disa udhëheqës të tjerë të lartë ushtarakë dhe politikë.
Konflikti që atëherë është përshkallëzuar në një luftë rajonale me Iranin që hakmerret kundër vendeve të Gjirit që strehojnë asete ushtarake dhe tregtare amerikane.
Çfarë ndodhi me pilotin e zhdukur?
Avioni F-15E që mbante dy anëtarë po fluturonte mbi Iranin jugor kur u rrëzua të premten në mëngjes sipas orës lokale.
Sipas Teheranit, avioni u rrëzua nga “sistemi i ri i avancuar i mbrojtjes ajrore” i Iranit, i cili tha se mbeti efektiv pavarësisht pretendimeve të SHBA-së se ishte shkatërruar.
Ishte hera e parë gjatë luftës dhe hera e parë që nga pushtimi i Irakut në vitin 2003, që një avion amerikan u rrëzua.
Uashingtoni menjëherë nisi një mision shpëtimi. Megjithëse forcat amerikane shpëtuan një anëtar të ekuipazhit disa orë pas rrëzimit, piloti i dytë, që besohet të jetë një oficer i sistemit të armëve me gradë kolonel, ende nuk ishte gjetur.
Të paktën një helikopter Black Hawk u godit në shpëtimin fillestar, por zyrtarët amerikanë thanë se ai arriti të qëndronte në ajër.
Të dielën pasdite, Trump zbuloi se ushtria shpëtoi pilotin “të plagosur rëndë” nga brenda maleve të Iranit.
“Ky lloj bastisjeje rrallë tentohet për shkak të rrezikut për ‘njerëzit dhe pajisjet’. Thjesht nuk ndodh! Bastisja e dytë erdhi pas të parit, ku ne shpëtuam pilotin në mes të ditës, gjithashtu e pazakontë, duke kaluar shtatë orë mbi Iranin”, tha presidenti i SHBA-së në një postim në Truth Social.
Më parë, Trump sugjeroi se SHBA-të dukeshin se kishin vendndodhjen e pilotit dhe po e ndiqnin atë ndërsa misioni i shpëtimit zhvillohej.
Një avion A-10 Warthog u godit gjithashtu pranë Ngushticës së Hormuzit afërsisht në të njëjtën kohë me F-15E, por piloti i tij arriti të hidhej përpara se aeroplani të rrëzohej dhe më pas u shpëtua. Mediat iraniane raportuan se edhe ky avion u godit nga sistemi mbrojtës i Iranit.
Si reagoi Irani?
Pas rrëzimit të F-15E, Trupat e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit rrethuan disa pjesë të provincës malore jugperëndimore Kohgiluyeh dhe Boyer-Ahmad sepse besonin se pilotit iu rrëzua në afërsi.
Media iraniane raportoi gjithashtu se pjesë të rajonit jugor Khuzestan, një qendër e rëndësishme energjie, po shqyrtoheshin. Ky rajon ishte në qendër të sulmeve të rënda SHBA-Izrael të shtunën që vranë të paktën pesë persona dhe plagosën dhjetëra të tjerë.
Autoritetet iraniane, në një veprim të rrallë, i bënë thirrje publikut të premten që të ndihmojë në gjetjen dhe kapjen e ushtarit amerikan të zhdukur. Media shtetërore raportoi se Teherani ofroi një shpërblim prej 60,000 dollarësh për pilotin, ndërsa klipet në televizionin shtetëror transmetonin vazhdimisht pamje që tregonin mbetjet e avionit amerikan të rrëzuar.
Fiset nomade në zonë, duke u dukur se po i kushtonin vëmendje thirrjeve, filluan kërkimin për pilotin amerikan. Pamjet nga media shtetërore tregonin burra që mbanin pushkë dhe flamuj iranianë duke lëvizur midis maleve të rajonit jugperëndimor të vendit.
Disa qëlluan me sukses në dy avionë amerikanë Black Hawk që ishin pjesë e misionit të shpëtimit, thanë zyrtarët iranianë. BBC gjithashtu verifikoi pamjet që dukeshin se tregonin burra iranianë duke qëlluar me pushkë në helikopterët amerikanë.
Grupet nomade në Iran dhe gjetkë zakonisht mbajnë pushkë për të mbrojtur bagëtinë e tyre nga kafshët e egra dhe banditët.
IRGC të dielën pretendoi se forcat iraniane shkatërruan dy avionë C-130 dhe dy helikopterë Black Hawk gjatë operacionit për të shpëtuar pilotin amerikan në Isfahani jugor.
Çfarë bëri SHBA-ja për të rikuperuar ushtarakun?
Herët të dielën në mëngjes, Trump njoftoi në një postim në Truth Social se ushtari i zhdukur ishte shpëtuar në “një nga Operacionet më të guximshme të Kërkimit dhe Shpëtimit në Historinë e SHBA-së”.
“Ky Luftëtar i guximshëm ishte pas vijave të armikut në malet e pabesë të Iranit, duke u ndjekur nga armiqtë tanë, të cilët po afroheshin gjithnjë e më shumë me orë, por nuk ishte kurrë vërtet vetëm sepse Komandanti i tij i Përgjithshëm, Sekretari i Luftës, Kryetari i Shtabit të Përbashkët të Ushtrisë dhe kolegët e tij Luftëtarë po monitoronin vendndodhjen e tij 24 orë në ditë dhe po planifikonin me zell shpëtimin e tij”, tha Trump në mesazhin e tij.
Presidenti zbuloi disa detaje të operacionit me rrezik të lartë. Ai kishte urdhëruar që dhjetëra avionë që mbanin “armë vdekjeprurëse” të dërgoheshin për të rikuperuar pilotin që kishte arritur t’u shmangej forcave iraniane për dy ditë. Gjatë gjithë kohës, SHBA-ja po e gjurmonte pilotin.
Edhe pse Trump nuk zbuloi detaje të shkëmbimit të zjarrit që besohet se ndodhi kur SHBA-të iu afruan pilotit dhe shkuan ta merrnin, ai konfirmoi se oficeri “pësoi lëndime” dhe shtoi se “ai do të jetë mirë”.
John Hendren i Al Jazeera-s arriti në përfundimin se pati një “shpërthim të rëndë zjarri” ndërsa ajo që duhej të ishte një operacion shpëtimi “hyrjeje dhe daljeje” u zvarrit.
Ndërsa forcat amerikane kishin synuar të përdornin mbulesën e natës për të kryer misionin e shpëtimit pasi iu afruan pilotit, zjarri armik e zgjati misionin në dritën e ditës, duke e bërë atë më të rrezikshëm.
“E kemi dëgjuar të na përshkruhet si një shkëmbim zjarri i rëndë,” raportoi Hendren. “Në fund, ata arritën ta nxirrnin atë pilot jashtë vendit … dhe në siguri, por nuk erdhi pa lëndime, përfshirë lëndimet e vetë atij piloti, por në fund, SHBA-së iu lejua të shmangte një situatë ku do të kishin një të burgosur lufte brenda Iranit.”
Hendren shtoi se SHBA-të kishin filluar më parë një fushatë dezinformimi në Iran, sipas zyrtarëve, duke pretenduar se piloti ishte shpëtuar tashmë, për të rrezikuar kërkimet e Iranit.
Irani ende nuk e ka konfirmuar incidentin. Tohid Asadi i Al Jazeera-s, duke raportuar nga Teherani, tha se shkëmbimi i zjarrit duket se ka ndodhur në rajonin Kohgiluyeh Boyer-Ahmad dhe se nëntë persona janë raportuar të vrarë në “sulme”, megjithëse nuk është e qartë nëse kjo kishte lidhje me misionin e shpëtimit të SHBA-së.
Ndërkohë, autoritetet iraniane thanë të dielën në mëngjes se një tjetër avion amerikan – një Lockheed C-130 Hercules – ishte rrëzuar.
SHBA-të nuk u janë përgjigjur këtyre pretendimeve. Të paktën një avion i tillë u pa duke fluturuar ulët mbi Iranin jugperëndimor, së bashku me dy helikopterë më të vegjël furnizimi me karburant, gjatë përpjekjeve të misionit të shpëtimit të 48 orëve të fundit.
