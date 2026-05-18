Plagoset efektivi në Shkozë, grupi hetimor kreh zonën, detajet e para nga Policia
Një efektiv policie ka mbetur i plagosur me armë zjarri në zonën e Shkozës pak pas mesnatës.
Sipas informacioneve paraprake, mësohet se polici, i identifikuar me inicialet A.K., ka qenë jashtë shërbimit në momentin e ngjarjes dhe dyshohet se është përfshirë në një konflikt, rrethanat e të cilit ende nuk janë bërë të ditura. Policia ka bërë me dije se efektivi ka mbetur i plagosur në këmbë dhe është transportuar për të marrë ndihmë mjekësore.
Shërbimet e Policisë kanë ngritur pika kontrolli dhe po vijojnë krehjen e zonës, me qëllim kapjen e autorit/ëve. Po ashtu, në vendngjarje kanë mbërritur grupi hetimor dhe Agjencia e Mbikëqyrjes Policore (AMP), nën drejtimin e Prokurorisë, të cilët po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe identifikimin e personave të përfshirë.
“Tiranë/Informacion paraprak
Më datë 18.05.2026, rreth orës 00:10, në zonën e Shkozës, në rrethana ende të paqarta, është plagosur, dyshohet me armë zjarri, shtetasi A. K., rreth 30 vjeç, punonjës policie jashtë shërbimit.
30-vjeçari është transportuar në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Menjëherë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e Policisë kanë ngritur pika kontrolli dhe po vijojnë kontrollet intensive në zonë, me qëllim kapjen e autorit/ëve.
Grupi hetimor dhe Agjencia e Mbikëqyrjes Policore (AMP), nën drejtimin e Prokurorisë, ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë për sqarimin e plotë të rrethanave, identifikimin e autorit/ëve dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes”, thuhet në njoftim.
