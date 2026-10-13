«Porridge» kthehet në skenë: sitkomi klasik i BBC-së nis turneun britanik në shtator 2027
Një adaptim krejt i ri i Samuel Freeman-it, prodhuar nga The Production Garden, do ta çojë burgun imagjinar Slade në 21 skena të Britanisë — me vetëm tre aktorë për të gjithë personazhet; kasti shpallet së shpejti, biletat dalin në shitje të premten
Fletcher-i dhe Godber-i po kthehen — këtë herë jo në ekran, por në skenë. Siç njofton BroadwayWorld, një adaptim krejt i ri i «Porridge», sitkomit klasik të Dick Clement-it dhe Ian La Frenais-së, do të nisë një turne të madh britanik në shtator 2027, i adaptuar dhe i regjuar nga Samuel Freeman dhe i prodhuar nga Joshua Beaumont dhe Matthew Emeny për kompaninë The Production Garden.
Produksioni do t’i sjellë në jetë momentet më të njohura të serialit me një kast prej vetëm tre aktorësh, të cilët do të mishërojnë të gjithë banorët e burgut imagjinar Slade — nga i burgosuri me përvojë Norman Stanley Fletcher dhe shoku i tij naiv i qelisë, Lennie Godber, te oficerët e burgut, z. Mackay i ashpër dhe z. Barrowclough zemërbutë. Emrat e aktorëve nuk janë shpallur ende.
Seriali origjinal i BBC-së, i transmetuar nga viti 1974 deri në 1977, mbetet një nga komeditë më të dashura britanike: Ronnie Barker në rolin e Fletcher-it dhe Richard Beckinsale si Godber u bënë fytyra të paharrueshme të humorit televiziv. Clement dhe La Frenais, dyshe krijuese me një bashkëpunim mbi pesëdhjetëvjeçar, e nderuar me Urdhrin e Perandorisë Britanike, e kanë përshkruar gjithmonë «Porridge»-in si shembullin ekstrem të komedisë në një situatë robërie — personazhet janë fjalë për fjalë të mbyllur pas hekurave.
Regjisori Freeman e ka cilësuar skenarin si një thesar kombëtar, të mbushur me personazhe të paharrueshëm, humor të mprehtë dhe një miqësi të sinqertë të lindur në rrethanat më të vështira, duke premtuar një mbrëmje që feston magjinë e teatrit britanik. Kjo nuk është hera e parë që «Porridge» ngjitet në skenë: një version i mëparshëm u dha në turne në vitin 2009, me Shaun Williamson-in, yllin e «EastEnders», në rolin kryesor.
Turneu hapet më 9 shtator 2027 në Rondo Theatre të Bath-it dhe vazhdon në Salisbury Playhouse, Poole, Lichfield Garrick, Peterborough, Harrogate, Lancaster, Barnstaple, Newport, Ipswich, Lowestoft, në Teatrin Victoria Wood të Bowness-on-Windermere, në Montgomery Theatre të Sheffield-it dhe në Buxton Opera House, për t’u mbyllur më 12 nëntor 2027 në BEAM të Hertford-it. Biletat dalin në shitje të përgjithshme të premten, më 16 tetor.
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