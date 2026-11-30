Kevin McHale mbron «The Rocky Horror Show» pas kritikave për paradën e Macy’s: «Ejani na shihni tetë herë në ja
Aktori që luan Brad Majors në ringjalljen e Broadway-t iu përgjigj me ironi komentatorëve konservatorë, të cilët e quajtën të papërshtatshme për fëmijë performancën e «Time Warp» në paradën e 100-të të Macy's për Ditën e Falënderimeve.
Kevin McHale po mbron «The Rocky Horror Show»-në, pasi komentatorë konservatorë kritikuan performancën e ringjalljes së Broadway-t në paradën e Macy’s për Ditën e Falënderimeve, të shtunën më 28 nëntor. Siç njofton BroadwayWorld, McHale, i cili luan Brad Majors në Studio 54, doli në paradë bashkë me Margaret Cho-në dhe anëtarët e tjerë të kastit në një interpretim të shkurtër të «Time Warp», si pjesë e medley-t të Broadway-t.
Kasti performoi me kostumet e shfaqjes, përfshirë çorapet rrjetë dhe veshjet transparente, dhe disa shikues në rrjetet sociale vunë në dyshim nëse performanca ishte e përshtatshme për publikun familjar të paradës. McHale iu përgjigj duke i ftuar kritikët ta shohin produksionin në Studio 54: «”Rocky Horror” po e çon MAGA-n në një spirale të rreme zemërimi në… 2026! Humbës. Ejani na shihni tetë herë në javë!», shkroi ai në X, ndërsa një kritiku konkret iu drejtua me fjalët: «Eja na shih te @rockyhorrorbway në Studio 54, për të qenë larg humbësve si ky». Ironia vazhdoi edhe me postimet «Ka njerëz gej në këtë?!» dhe «Prisni sa të shihni çfarë ndodh në aktin e dytë!».
Performanca ishte pjesë e një segmenti dhjetëminutësh që përfshinte edhe numra nga «Hamilton», «Wicked», «Rent» dhe «Chicago». Parada e këtij viti, edicioni i 100-të, u mbajt dy ditë pas Ditës së Falënderimeve, pasi moti i keq me stuhi e detyroi shtyrjen e saj.
Kasti aktual i produksionit përfshin Jake Shears si Frank-N-Furter, Margaret Cho si Narratorja, Lorna Courtney si Janet, Amber Gray si Riff Raff, Kevin McHale si Brad, Jimin Moon si Rocky, George Salazar si Eddie/Dr. Scott, Sherie Rene Scott si Magenta dhe Valentina si Columbia.
«The Rocky Horror Show», me regji të fituesit të çmimit Tony, Sam Pinkleton, i nisi shfaqjet paraprake më 26 mars 2026 dhe u hap zyrtarisht më 23 prill 2026. Produksioni theu rekordin e arkës në historinë e Studio 54 për javën që mbyllej më 28 qershor, me 1.215.225 dollarë të ardhura, duke u bërë produksioni më fitimprurës që është ngjitur ndonjëherë në atë teatër, dhe mori nëntë nominime për çmimet Tony, përfshirë atë për ringjalljen më të mirë të një muzikali.
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