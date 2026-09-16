🌤️
Tiranë 26°C · Kryesisht kthjellët 16 Shtator 2026
S&P 500 7,619 ▲0.44%
DOW 52,121 ▲0.05%
NASDAQ 26,193 ▲0.82%
NAFTA 102.59 ▼3.06%
ARI 4,393 ▲1.38%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060 EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060
₿ CRYPTO
BTC $75,816 ▼ -0.98% ETH $2,395 ▼ -1.35% XRP $1.2663 ▼ -8.95% SOL $97.1400 ▼ -2.36%
S&P 500 7,619 ▲0.44 % DOW 52,121 ▲0.05 % NASDAQ 26,193 ▲0.82 % NAFTA 102.59 ▼3.06 % ARI 4,393 ▲1.38 % S&P 500 7,619 ▲0.44 % DOW 52,121 ▲0.05 % NASDAQ 26,193 ▲0.82 % NAFTA 102.59 ▼3.06 % ARI 4,393 ▲1.38 %
EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060 EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060
16 Sht 2026
Breaking
OVL-UÇK të enjten mbledh Këshillin Drejtues, pas vendimit të Speciales Troftë e pjekur me hudhër dhe limon — receta klasike mesdhetare Tarantino boton romanin “The Adventures of Cliff Booth”: libri del më 8 dhjetor, midis premierës në IMAX dhe debutimit në Netflix Lena Dunham u bë nënë për herë të parë Përshkallëzohen luftimet mes Huthi-t dhe forcave qeveritare në Taiz: malet strategjike Kahboub në shënjestër
Menu
Kosova

“Pranojeni vendimin, sepse ka apel”, Çitaku u përgjigjet aleatëve: Thaçin e keni krahasuar edhe me George Washingtonin

· 2 min lexim

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Vlora Çitaku, ka reaguar pas vendimit të Gjykatës Speciale ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi dhe ish-krerëve të tjerë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Përmes një postimi në Facebook, Çitaku ka kritikuar, siç i ka quajtur ajo, “aleatët historikë të Hashim Thaçit”, të cilët, sipas saj, kanë nisur të bëjnë thirrje për pranimin e vendimit, duke u mbështetur në mundësinë e apelimit.

“Paskan filluar të reagojnë aleatët historikë të Hashim Thaçit. Ata me të cilët ai punoi që nga dita e parë. Ata me të cilët, bashkë, arritëm shumë suksese e momente historike.

E tash paskan filluar të na thonë: pranojeni vendimin, sepse ka apel… Faleminderit shumë”, ka shkruar ajo.

Çitaku ka thënë se për të dhe bashkëpunëtorët e saj, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi nuk janë thjesht njerëz me të cilët është bashkëpunuar në një periudhë të caktuar historike.

“Për ne, ata janë pjesë e historisë sonë. Janë pjesë e themeleve mbi të cilat është ngritur shteti ynë. Janë njerëzit me të cilët lidhet një prej kapitujve më të rëndësishëm të lirisë së Kosovës”, ka deklaruar deputetja e PDK-së.

Ajo ka kundërshtuar thirrjet për pranimin e vendimit, duke theksuar se procesi do të vazhdojë përmes kundërshtimit dhe rezistencës.

“Prandaj, shumë faleminderit për këshillat.

Por jo.

Ne nuk e pranojmë këtë vendim.

Do ta kundërshtojmë. Do të rezistojmë.

Deri në fund.

Deri në liri”, ka përfunduar Çitaku./Telegrafi/

Edil Project mbështet këtë mbulim special nga Haga.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu