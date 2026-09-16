“Pranojeni vendimin, sepse ka apel”, Çitaku u përgjigjet aleatëve: Thaçin e keni krahasuar edhe me George Washingtonin
Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Vlora Çitaku, ka reaguar pas vendimit të Gjykatës Speciale ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi dhe ish-krerëve të tjerë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Përmes një postimi në Facebook, Çitaku ka kritikuar, siç i ka quajtur ajo, “aleatët historikë të Hashim Thaçit”, të cilët, sipas saj, kanë nisur të bëjnë thirrje për pranimin e vendimit, duke u mbështetur në mundësinë e apelimit.
“Paskan filluar të reagojnë aleatët historikë të Hashim Thaçit. Ata me të cilët ai punoi që nga dita e parë. Ata me të cilët, bashkë, arritëm shumë suksese e momente historike.
E tash paskan filluar të na thonë: pranojeni vendimin, sepse ka apel… Faleminderit shumë”, ka shkruar ajo.
Çitaku ka thënë se për të dhe bashkëpunëtorët e saj, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi nuk janë thjesht njerëz me të cilët është bashkëpunuar në një periudhë të caktuar historike.
“Për ne, ata janë pjesë e historisë sonë. Janë pjesë e themeleve mbi të cilat është ngritur shteti ynë. Janë njerëzit me të cilët lidhet një prej kapitujve më të rëndësishëm të lirisë së Kosovës”, ka deklaruar deputetja e PDK-së.
Ajo ka kundërshtuar thirrjet për pranimin e vendimit, duke theksuar se procesi do të vazhdojë përmes kundërshtimit dhe rezistencës.
“Prandaj, shumë faleminderit për këshillat.
Por jo.
Ne nuk e pranojmë këtë vendim.
Do ta kundërshtojmë. Do të rezistojmë.
Deri në fund.
Deri në liri”, ka përfunduar Çitaku./Telegrafi/
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