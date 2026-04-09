S&P 500 6,783 ▲2.51%
DOW 47,910 ▲2.85%
NASDAQ 22,635 ▲2.8%
NAFTA 99.43 ▲5.32%
ARI 4,765 ▼0.26%
EUR/USD 1.1677 EUR/GBP 0.8702 EUR/CHF 0.9229 EUR/ALL 96.2337 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4003 EUR/TRY 51.9741 EUR/JPY 185.03 EUR/CAD 1.6166
BTC $71,193 ▼ -0.65% ETH $2,185 ▼ -2.85% XRP $1.3326 ▼ -3.64% SOL $82.3000 ▼ -2.89%
S&P 500 6,783 ▲2.51 % DOW 47,910 ▲2.85 % NASDAQ 22,635 ▲2.8 % NAFTA 99.43 ▲5.32 % ARI 4,765 ▼0.26 % S&P 500 6,783 ▲2.51 % DOW 47,910 ▲2.85 % NASDAQ 22,635 ▲2.8 % NAFTA 99.43 ▲5.32 % ARI 4,765 ▼0.26 %
EUR/USD 1.1677 EUR/GBP 0.8702 EUR/CHF 0.9229 EUR/ALL 96.2337 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4003 EUR/TRY 51.9741 EUR/JPY 185.03 EUR/CAD 1.6166 EUR/USD 1.1677 EUR/GBP 0.8702 EUR/CHF 0.9229 EUR/ALL 96.2337 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4003 EUR/TRY 51.9741 EUR/JPY 185.03 EUR/CAD 1.6166
09 Apr 2026
Sporti

Premier League blindon vendin e 5-të në Champions dhe ëndërron goditjen historike (skenarët)

· 2 min lexim

Gjithçka është në duart e Liverpool, Aston Villa dhe Nottingham Forest. Edicionin e ardhshëm mund të jenë 7 skuadra angleze në kompeticionin madhor.

Pavarësisht presionit të disa klubeve për të riparë normat e Championsit për të penalizuar klubet angleze, Premier League vazhdon të diktojë ligjin e saj në kompeticionin kryesor europian. Në 2026-2027-ën, për të dytin sezon radhazi, edhe skuadra e vendit të 5-të në Angli ka të drejtën të marrë pjesë në kupën me veshë të mëdhenj.

Jo vetëm kaq, Premier League mund të shënojë një rekord absolut. Mund të shkojë me 7 klube në Championsin e ardhshëm, një më shumë se këtë vit. Çdo gjë varet nga Liverpool, Nottingham Forest dhe Aston Villa, me dy të fundit të impenjuara në Europa League.

Nëse skuadra e Emery fiton kupën dhe e mbyll kampionatin jashtë 4-shes së parë (tani mban vendin e 4-t), siguron Championsin (si Tottenham i Postecoglu). E njëjta gjë vlen edhe për Nottingham Forest.

Situatë identike edhe për Liverpool: nëse fiton Championsin dhe në kampionat renditet nga vendi i 5-të e poshtë, merr pjesë sërish në kompeticionin më të rëndësishëm të klubeve.

Nëse Aston Villa (ose Nottinghham) dhe Liverpool fitojnë trofeun në kupa dhe asnjë prej tyre nuk renditet në top 4), 7 nga 36 vendet e Championsit edicionin e ardhshëm do të zihen nga klubet angleze. Diçka e jashtëzakonshme, që konfirmon forcën e madhe të Premier League.

Ka edhe nëj skenar të fundit. Nëse Liverpool fiton Championsin dhe zë vendin e 5-të apo të 6-të në kampionat, dhe në të njëjtën kohë Aston Villa fiton Europa League e renditet e 5-ta ose e 6-ta, në Champions shkon vendi i 7-të në Premier League. Aktualisht është Brentford në vend të 7-të, me pikë të barabarta me Everton, nga 46.

The post Premier League blindon vendin e 5-të në Champions dhe ëndërron goditjen historike (skenarët) appeared first on RTSH.

