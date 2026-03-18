EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791
Futbolli ne Kosove

Prishtina zyrtarizon Alban Dragushën si trajner

FC Prishtina ka zyrtarizuar emërimin e Alban Dragusha si trajner të ri të skuadrës.

Trajneri 44-vjeçar vjen në krye të bardhekaltërve pas një periudhe të suksesshme te KF Ramiz Sadiku, të cilën e ka drejtuar që nga korriku i vitit 2023, duke e shndërruar në një nga surprizat më të këndshme të Ligës së Parë këtë sezon, ku është pretendent për t’u ngjitur në Superligë.

Gjatë karrierës së tij si trajner, Dragusha ka drejtuar edhe KF Vushtrrinë, ndërsa nga viti 2019 deri më 2022 ka qenë pjesë e stafit teknik si ndihmës trajner te KF Drita.

Ai ka pasur një karrierë të pasur edhe si futbollist, duke luajtur në disa shtete, përfshirë Ukrainën, Azerbajxhanin, Suedinë, Shqipërinë dhe Kosovën.

Dragusha do ta zëvendësojë Afrim Tovërlanin, i cili dha dorëheqje gjatë ditës së djeshme pas humbjes 3:0 nga Ferizaj.

Prishtina aktualisht është në vendin e tretë me 38 pikë, katër më pak se Ballkani e Drita që kanë pozitën e parë respektivisht të dytë.

