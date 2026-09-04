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Maqedonia

QMK: Sot 23 vatra zjarri, 8 janë ende aktive ndërsa 3 nën kontroll

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Më 04.09.2026, deri në orën 18:00, u regjistruan gjithsej 23 zjarre në sipërfaqe të hapura, nga të cilat 8 janë aktive, 3 janë nën kontroll dhe 12 janë shuar, informon Qendra për Menaxhim me Kriza.

Zjarre aktive 8:

Komuna e Gjorce Petrov: fshati Graçani – zjarri aktualisht është aktiv në territorin e Republikës së Kosovës (pyll);

Komuna e Strugës: midis fshatrave Burinec, Lokov dhe Selci (pyll i ulët);

Komuna e Makedonski Brod: fshati Belica, një vend i quajtur Kajorec (pyll pishash);Komuna e Kratovës: Kratovë (deponi);

Komuna e Bosilovës: midis fshatrave Monospitovo dhe Borievo (deponi);

Komuna e Velesit: fshati Koçilari – zjarri është zhvendosur në territorin e Komunës së Sveti Nikollës, në fshatin Bekirlija (bimësi e ulët dhe pyll pishash);

Komuna e Mavrovës dhe Rostushës: Mali Bistra, Lokaliteti Kirilovec (kullota dhe bimësi e ulët);Komuna e Sarajit: Fshati Gorna Arnakija (pyll me kërcell të ulët).

Zjarret nën kontroll 3:

Komuna e Sarajit: Fshati Kopanicë (pyll me kërcell të ulët dhe bimësi e ulët);

Komuna e Çuçer-Sandevës: Fshati Brest, Lokaliteti Ramno në Shkupska Crna Gora (pyll i përzier);

Komuna e Delçevës: Deponia e Qytetit të Delçevës (deponi).

Zjarret e shuara 12:

Komuna e Vinicës: në hyrje të Vinicës (bimësi e ulët);Komuna e Strugës: Fshati Oktisi (pyll me kashtë dhe bimësi të ulët);

Komuna e Kumanovës: Vendbanimi Karposh (bimësi e ulët);

Komuna e Radovishit: Fshati Damjan (bimësi e ulët dhe shkurre);

Komuna e Radovishit: Fshati Podaresh (bimësi e ulët);

Komuna e Gostivarit: fshati Çajle (me bimësi të ulët);

Komuna e Tearcës: fshati Gllogj (me bimësi të ulët);

Komuna e Tearcës: fshati Nerashte (me bimësi të ulët);Komuna e Novacit: fshati Tepavci (me bimësi të ulët dhe bimë me kërcell të ulët);

Komuna e Manastirit: rruga “16-ta” (mbeturina);Komuna e Sarajit: midis fshatrave Kopanicë dhe Bojanë (mbeturina);

Komuna e Gazi Babës: rruga 516, në Komunën e Vjetër (mbeturina).

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