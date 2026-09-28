Prokuroria Speciale kërkon paraburgim për nëntë të dyshuarit për krime lufte në Zubin Potok
Kërkesa është paraqitur në Gjykatën Themelore në Prishtinë, Departamenti Special; personat dyshohen për pjesëmarrje në vrasjen dhe zhdukjen e 23 civilëve.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka paraqitur në Gjykatën Themelore në Prishtinë, Departamenti Special, kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj nëntë personave të dyshuar për veprën penale “Krime lufte kundër popullsisë civile”, siç njofton KosovaPress.
Sipas dyshimeve të paraqitura në kërkesën e Prokurorisë Speciale, personat me inicialet D.D., M.R., M.R., R.R., S.D., S.D., V.L., R.R. dhe D.D. dyshohen për pjesëmarrje në vrasjen dhe zhdukjen e 23 civilëve në Zubin Potok. Kërkesa për paraburgim, sipas njoftimit, është paraqitur në bazë të provave dhe të dhënave të mbledhura gjatë procedurës hetimore deri në këtë fazë.
Prokuroria Speciale ka bërë të ditur se do të vazhdojë veprimet hetimore dhe procedurat në kuadër të kompetencave të saj ligjore, duke respektuar të drejtat e të gjithë personave të përfshirë në procedurë dhe konfidencialitetin e informacionit që nuk mund të bëhet publik në këtë fazë.
Arrestimet u kryen dje në orët e hershme të mëngjesit në Zubin Potok, në kuadër të operacionit të koduar “Dosja 23”, nga Drejtoria për Hetimin e Krimeve të Luftës e Policisë së Kosovës, me mbështetjen e njësive të tjera të specializuara policore dhe me urdhër të Prokurorisë Speciale, sipas komunikatës së përbashkët të Prokurorisë Speciale dhe Policisë së Kosovës.
Operacioni ndërlidhet me rastin e njohur si “Grupi i intelektualëve” — 23 persona, kryesisht mjekë, profesorë, avokatë e profesionistë të tjerë nga zona e Mitrovicës dhe Skenderajt, të zhdukur që nga prilli i vitit 1999, mbetjet mortore të të cilëve dyshohet se u zbuluan në gërmimet e këtij viti në Kalludër dhe Jabukë. Të gjithë personat e përfshirë konsiderohen të pafajshëm derisa përgjegjësia e tyre eventuale të vërtetohet me vendim të formës së prerë.
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