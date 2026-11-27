Protesta e 28 Nëntorit në Tiranë, 2 mijë policë në terren, kontrolle edhe në kufij
Rreth 2 mijë efektivë policie do të angazhohen nesër në Tiranë për mbarëvajtjen e protestës së studentëve, e cila nis në orën 10:00 përpara Ministrisë së Arsimit dhe pritet të zhvendoset drejt Kryeministrisë.
Lidhur me protestën e nesërme, drejtori i Përgjithshëm I Policisë së Shtetit, Skënder Hita ka zhvilluar një mbledhje me drejtuesit dhe vartësit e tij, ku ka dhënë dhe porositë tij për mbarëvjatjen e rendit dhe të sigurisë gjatë protestës duke hartuar një plan masash. Ndër të tjera Hita ka kërkuar që efektivët e policisë të ruajnë qetësinë dhe të mos provokohen nga protestuesit dhe të zbatojnë vetëm ligjin.
A2 raporton se policia ka marrë masa për çdo skenar të mundshëm, ndërsa kontrolle të imtësishme do të kryhen edhe në pikat kufitare, për të verifikuar personat që do të hyjnë në Shqipëri nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut.
Sipas burimeve policore, synohet të identifikohen persona që kanë bërë thirrje për dhunë dhe që mund të përbëjnë rrezik për rendin publik.
“Burime bëjnë me dije nga njësia antiterrorit dhe nga policia kufitare që do të kryhen kontrolle të imtësishme në kufij për persona të cilëve, nuk i lejohet të futen brenda territorit shqiptar për persona të cilët kanë bërë thirrje ekstremiste për dhunë në territorin shqiptar gjatë protestave. Pasi është përfolur që mund të ketë grupe, të cilët mund të vijnë nga Maqedonia e Veriut apo nga Kosova në mbështetje të protestës dhe për këtë arsye Policia e Shtetit dhe njësia antiterrorit dhe policia kufitare do zhvillojnë kontrolle të imtësishme të personave të cilët ditën e nesërme do hyjnë në territorin shqiptar nëpërmjet kufirit”, raportoi gazetari i A2 CNN.
Në gatishmëri do të jenë edhe forcat e FNSH-së, Shqiponjat dhe policia rrugore. Institucionet që do të sigurohen përfshijnë Ministrinë e Arsimit, Kryeministrinë, Parlamentin dhe selinë e Partisë Socialiste.
Sipas gazetarit, qarkullimi rrugor do të kufizohet në varësi të itinerarit të protestuesve, ndërsa policia do të nisë angazhimin në terren që prej orës 07:00 të mëngjesit.
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