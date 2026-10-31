Protestë edhe në Istog pas vrasjes së Arlinda Zekajt, kërkohet drejtësi dhe fundi i dhunës ndaj grave
Gratë dhe qytetarët e Istogut protestuan sot për drejtësi për Arlinda Zekajn, e vrarë më 25 tetor në Vitomiricë, duke kërkuar fundin e dhunës ndaj grave dhe ndryshim shoqëror.
Edhe në Istog sot është mbajtur protestë pas vrasjes së Arlinda Zekajt, e cila u vra më 25 tetor në Vitomiricë, siç njofton Telegrafi. Gratë dhe qytetarët e Istogut dolën në tubim për të kërkuar drejtësi për Arlindën.
Pjesëmarrësit ngritën zërin kundër dhunës ndaj grave dhe kërkuan fundin e saj. Në mesazhin e protestës u theksua se tubimi nuk është vetëm reagim ndaj rastit tragjik, por edhe thirrje për ndryshim dhe për një shoqëri ku gratë mund të jetojnë pa frikë nga dhuna.
“Nuk jemi mbledhur vetëm për të protestuar, por për të kërkuar ndryshim. Për Arlindën, për çdo grua dhe për një të ardhme pa dhunë”, thuhet në mesazhin e publikuar nga “Istogu Sot”.
Protesta në Istog u bashkohet thirrjeve për drejtësi për Arlinda Zekajn dhe për masa më të fuqishme në parandalimin e dhunës ndaj grave, në ditët kur protesta po mbahen edhe në qytete të tjera të Kosovës.
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