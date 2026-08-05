Protestuesit e kanë kthyer në personazh, “shpërthen” Manjani: Kush më shan, është i sharë nga mëngjesi deri në dark
Në hapësirën informative Përballë Lajmit me gazetarin Besard Jacaj në Televizionin Kombëtar Klan News ishte ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani.
Manjani tha se protestuesit e kanë kthyer në personazh. Ai tha se mashtruesit elektronikë zhvendosin çdo gjë nga konteksti.
“Këta persona që më vendosin mua në kontekst të ndryshëm, nuk janë tjetër gjë, përpos se mashtrues elektronikë. Kur kam thënë për ‘bukën e gojës’, e kam pasur në kontekstin e votës dhe jo për të drejtën për protestë. Shitja e votës nuk justifikohet në emër të bukës së gojës, këtë kam thënë unë më herët në intervistat e mia. Unë nuk u kam thënë unë shqiptarëve që mos dilni në protestë. Ata që ndryshojnë kontekstin janë mashtrues, janë horra elektronikë. Ata kanë publikuar dhe numrin tim të telefonit dhe kanë nxitur urrejtjen e njerëzve me fjalë, që nuk i kam thënë unë”, tha Manjani.
Ata që quajti mashtrues elektronikë, tha se veprojnë me budallikun e tyre. Përsëriti, duke deklaruar se kush e shan është i sharë.
“Prapë po e them se kush më shan, është i sharë. Është shumë e thjeshtë, është logjikë e pastër. Nuk ka asnjë dashakeqësi në këtë gjë. Kush merret me personin tim, familjen time, që shan nga mëngjesi në mëngjes, është i sharë nga mëngjesi në mëngjes. Unë nuk jam në pushtet, nuk e kuptoj se çfarë kanë me mua”, deklaroi Manjani.
Ish-ministri u shpreh se protesta nuk e ka të qartë se çfarë dëshiron të arrijë, ndaj e quajti një protestë absurde. Sipas Manjanit, në protestë ka pasur edhe elementë destabilizues dhe vetë shpallja e disa personave non grata e dëshmon këtë.
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