Protestuesit hedhin gurë në drejtim të Kryesisë së Kuvendit
Një tjetër situatë e tensionuar është regjistruar pasditen e kësaj të diele nga protestuesit. Ata kanë nisur të sulmojnë godinën e Kryesisë së Kuvendit duke hedhur gurë dhe sende të forta në drejtim të institucionit.
Protestuesit gjithashtu kanë hedhur edhe kapsolla ndaj policisë teksa kanë vijuar sulmet me gurë edhe ndaj objektit të njohur si “Kullat binjake”.
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