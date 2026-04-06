EUR/USD 1.1543 EUR/GBP 0.8724 EUR/CHF 0.9217 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4133 EUR/TRY 51.3830 EUR/JPY 184.04 EUR/CAD 1.6060
Pse qentë nuk mund të hanë çokollatë, cilat janë llojet më të rrezikshme?

· 2 min lexim

Marrëdhënia mes qenve dhe çokollatës është e rrezikshme: edhe pse është shumë tërheqëse për kafshën, konsumimi i saj mund të ketë pasoja shumë serioze, deri në vdekje, shkruan focu.it.

Përveç përmbajtjes së lartë të yndyrnave (që mund të shkaktojnë pankreatit), çokollata përmban teobrominë dhe kafeinë.

Këto substanca janë stimulues të fortë që ndikojnë në:
sistemin nervor
zemrën e qenit

Simptomat e helmimit

Helmimi nga çokollata është një nga më të zakonshmit tek qentë.
Simptomat mund të shfaqen pas 2–12 orësh dhe përfshijnë:
shqetësim dhe nervozizëm
të vjella
diarre
dridhje muskujsh
urinim i shpeshtë

Nëse nuk trajtohet në kohë, mund të përkeqësohet dhe të shkaktojë:
aritmi të zemrës
kriza (epileptike)
vdekje

Pse çokollata është kaq e rrezikshme?

Qentë nuk e metabolizojnë mirë teobrominën. Ndryshe nga njerëzit, tek qentë kjo substancë qëndron në trup shumë gjatë (rreth 17.5 orë). Kjo bën që ajo të grumbullohet dhe të arrijë nivele toksike lehtësisht.

Cili lloj çokollate është më i rrezikshëm?

Kakao pluhur / çokollatë për pastiçeri → më e rrezikshmja
Çokollatë e zezë (fondente) → shumë e rrezikshme
Çokollatë me qumësht → më pak toksike, por prapë e rrezikshme
Çokollatë e bardhë → pak teobrominë, por shumë yndyrë (rrezik për stomakun)
Sa më e errët çokollata, aq më e rrezikshme është. /os/

