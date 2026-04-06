Pse qentë nuk mund të hanë çokollatë, cilat janë llojet më të rrezikshme?
Marrëdhënia mes qenve dhe çokollatës është e rrezikshme: edhe pse është shumë tërheqëse për kafshën, konsumimi i saj mund të ketë pasoja shumë serioze, deri në vdekje, shkruan focu.it.
Përveç përmbajtjes së lartë të yndyrnave (që mund të shkaktojnë pankreatit), çokollata përmban teobrominë dhe kafeinë.
Këto substanca janë stimulues të fortë që ndikojnë në:
sistemin nervor
zemrën e qenit
Simptomat e helmimit
Helmimi nga çokollata është një nga më të zakonshmit tek qentë.
Simptomat mund të shfaqen pas 2–12 orësh dhe përfshijnë:
shqetësim dhe nervozizëm
të vjella
diarre
dridhje muskujsh
urinim i shpeshtë
Nëse nuk trajtohet në kohë, mund të përkeqësohet dhe të shkaktojë:
aritmi të zemrës
kriza (epileptike)
vdekje
Pse çokollata është kaq e rrezikshme?
Qentë nuk e metabolizojnë mirë teobrominën. Ndryshe nga njerëzit, tek qentë kjo substancë qëndron në trup shumë gjatë (rreth 17.5 orë). Kjo bën që ajo të grumbullohet dhe të arrijë nivele toksike lehtësisht.
Cili lloj çokollate është më i rrezikshëm?
Kakao pluhur / çokollatë për pastiçeri → më e rrezikshmja
Çokollatë e zezë (fondente) → shumë e rrezikshme
Çokollatë me qumësht → më pak toksike, por prapë e rrezikshme
Çokollatë e bardhë → pak teobrominë, por shumë yndyrë (rrezik për stomakun)
Sa më e errët çokollata, aq më e rrezikshme është. /os/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.